Uomini e Donne: le parole di Marta e Virginia dopo la scelta di Nicolò

Uomini e Donne: news su Marta e Virginia dopo la scelta di Nicolò Brigante

Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne. Una scelta che ha sorpreso tutti visto che la maggior parte del pubblico tifava per Marta Pasqualato, che fino a ieri sembrava la corteggiatrice preferita del tronista. Al momento il siciliano non ha ancora commentato il suo cambio di rotta, mentre Virginia, che fino all’ultimo pensava di essere la non scelta, si è lasciata andare ad un dolce pensiero su Instagram. “Come nelle favole”, ha scritto in una storia la modella veronese, al settimo cielo per essere stata scelta dal ragazzo di cui si è innamorata negli ultimi mesi alla corte di Maria De Filippi. Diverse, invece, le parole di Marta, profondamente delusa dal comportamento di Nicolò. Quest’ultimo aveva dedicato alla veneziana una canzone che le ricordava il padre scomparso e molti altri gesti l’avevano portata a credere di essere la scelta. Ma così non è stato e Marta ha provato una grande delusione.

“Non sto passando un momento facilissimo, ma una cosa ci tengo a farla senza aspettare un secondo di più. Ci tengo a ringraziare voi con tutto il mio cuore, chi si è aggiunto dopo, chi si è ricreduto e ha capito che dietro allo scudo che metto davanti a me c’è la vera Marta…” ha scritto la Pasqualato sui social network. E in merito alla sua sconfitta a Uomini e Donne: “A volte si cade, a volte le cose non vanno come ci aspettiamo, ma dalle cadute ci si rialza più forti di prima. E mi dispiace per chi spera il contrario, ma io mi rialzo sempre”.

La scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne: la reazione di Marta

Subito dopo il rifiuto di Nicolò Brigante, Marta Pasqualato ha definito la scelta del giovane quella del codardo. “A 23 anni non puoi accontentarti di una storia tiepida”, ha assicurato la studentessa di Medicina.