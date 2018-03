Uomini e Donne, Paolo e Angela: la prima volta che hanno fatto l’amore

Quella di Paolo Crivellin non è stata una scelta facile a Uomini e Donne, eppure oggi l’ex tronista è più che mai felice accanto alla sua ex corteggiatrice, la verace Angela Caloisi. Dopo la lunga conoscenza alla corte di Maria De Filippi, i due hanno trovato affinità e complicità pure nella quotidianità. E oggi sono innamorati pazzi: la loro passione è alle stelle. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, l’ex tentatore di Temptation Island ha voluto raccontare la “prima volta” con Angela. Una confessione piccante ma allo stesso tempo ricca di dolcezza e tenerezza: Mister Italia ha ammesso che è stato semplicemente fantastico. Che con la studentessa napoletana ha trovato tanta complicità e intesa pure a livello fisico.

“È bellissimo il ricordo che ho della prima volta con Angela. L’abbiamo aspettata tanto, la desideravamo tanto. Durante Uomini e Donne non si ha nessuna occasione di avere una vita intima, anche se non bruciare le tappe ci ha permesso di conoscerci a fondo. Abbiamo dovuto aspettare quattro mesi per stare davvero soli” ha raccontato Paolo alla rivista diretta da Sandro Mayer. “Eravamo in un albergo di Roma, era un misto di eccitazione, desiderio e paura di deluderci a vicenda. Con la prima volta si è sempre un po’ in ansia, non è così scontato che ci sia affinità fisica. Invece è andato tutto per il meglio. Sono felice di stare insieme con Angela“ ha aggiunto il torinese.

Perché Paolo e Angela di Uomini e Donne non vanno a convivere

A differenza di altre coppie nate al Trono Classico, Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno deciso di non andare a convivere. Almeno per il momento, in futuro chissà. Il motivo? I due non vogliono bruciare le tappe, come puntualizzato dal ragazzo: “Siamo convinti che non correre sia l’unico modo per far crescere il nostro amore. Non si può passare dal niente al tutto nel giro di pochi giorni: sarebbe un autogol”.