Uomini e Donne, pace tra Tina e Gemma: il bel gesto della Cipollari

Uomini e Donne, Tina Cipollari consola Gemma Galgani: pace fatta

La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha regalato davvero molte sorprese al pubblico presente in studio. Protagoniste indiscusse della puntata sono state, ancora una volta, Tina e Gemma. Nel corso di tutta questa stagione le due donne non hanno fatto altro che litigare e insultarsi a vicenda, anche durante il Trono Classico. A quanto pare, ora che ci avviciniamo alla pausa estiva, la Cipollari e la Galgani sembrano voler mettere da parte tutti i rancori e chiudere in pace. Le due esuberanti donne hanno lasciato a bocca aperta tutte le persone presenti in studio quest’oggi, Giovedì 24 Maggio 2018. La dama di Torino è finita nuovamente in lacrime davanti a tutti a causa dell’ennesima delusione d’amore.

Gemma si è lasciata andare ad uno dei suoi ormai noti pianti a causa di Marco. Il cavaliere ha deciso di andarsene e troncare la relazione con la Galgani. Secondo l’uomo, la donna ha il cuore ancora impegnato. Dopo aver visto la sua fiamma ballare con Giorgio, l’ultimo arrivato del Trono Over ha rivelato di aver capito che tra loro non è mai finita del tutto. La diretta interessata ha negato, ammettendo anche di essere molto dispiaciuta nel sentirgli dire determinate cose. Pur avendolo seguito dietro le quinte, l’uomo non è tornato indietro ed ha confermato di voler mettere un punto alla loro frequentazione. Rientrata in studio, la dama di Torino si è mostrata sconsolata, tant’è che in sua difesa è intervenuta anche una persona del pubblico che si è scagliata contro Giorgio.

Tina Cipollari fa ballare Gemma Galgani: pace a Uomini e Donne

Sul blog de Il Vicolo delle News leggiamo che durante uno dei tanti balli, Tina si è alzata per ballare insieme a Gemma. Tra le due c’è stata la tanto attesissima pace. A quanto pare, questo potrebbe essere l’inizio di una delle più inaspettate amicizie del Trono Over. Senza dubbio sarebbe una grande novità per la trasmissione.