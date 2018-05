Uomini e Donne oggi: Valentina scrive a Riccardo, la rabbia di Ida

Uomini e Donne oggi: Ida contro Valentina, i messaggi a Riccardo

Continuano le discussioni tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Questa volta al centro della scena c’è anche Valentina. Quest’ultima ha scritto più volte al cavaliere e da questo sono iniziate delle accese discussioni. Intanto, Ida non può fare a meno di lamentarsi di alcuni comportamenti di Riccardo. Da parte di lei si nota il forte interesse. Rivela di essere riuscita a resistere due giorni, non cercandolo. Dopo questa breve pausa, la situazione tra loro andava abbastanza bene. Sin da subito, Ida ha avvertito un grande cambiamento da parte di Riccardo. Ma poi è tornato tutto come prima. Il cavaliere si è mostrato assente agli occhi della dama, che non vuole assolutamente accettare ciò. A questo punto, Riccardo ammette apertamente che lei gli piace molto, altrimenti avrebbe già chiuso questa storia. I loro diverbi passati, a cui è collegato anche Sossio, lo portano a prendere di nuovo le distanze. Dunque, si torna ancora al punto di partenza. Ed ecco che Ida mette in discussione anche il comportamento di Valentina. Quest’ultima ha scritto più volte a Riccardo, chiedendogli attenzione. Questo atteggiamento non sarebbe per nulla stato apprezzato dalla dama.

Valentina rivela che si tratta di una semplice amicizia e di aver scritto al cavaliere solo perché lui non gli aveva risposto ai messaggi precedenti. Riccardo ci tiene, ancora una volta, a ricordare il rapporto che c’è tra Ida e Sossio, per giustificare gli sms con Valentina. Quest’ultima rivela che a iniziare la conversazione è stato, qualche volta, Riccardo. Questo innervosisce ancora di più Aida. Inoltre, la donna dichiara che non c’è alcuna malizia e che non vorrebbe mai inserirsi in mezzo a una coppia. Maria De Filippi chiede a questo punto a Valentina se le piace Riccardo. La dama risponde di no, ma nessuno sembra crederle. “Prima io e poi le altre persone”, ecco come dovrebbe essere la situazione secondo Ida da parte di Riccardo. “Tra me e lei c’è del sentimento, ma sono bloccato da questa cosa”, rivela il cavaliere.

Uomini e Donne oggi: Ida rifiuta di conoscere un altro cavaliere

I sentimenti ci sono ma qualcosa riesce comunque a bloccarlo. La dama ha scelto di fargli una sorpresa in questi giorni, raggiungendolo in albergo con la colazione. Ma pare che Riccardo non sia riuscito a dare importanza a questo gesto. Il pubblico è completamente contro il cavaliere, anche Gianni Sperti che appoggia in pieno Ida.Intanto, Maria De Filippi afferma che c’è un uomo che vorrebbe conoscere Ida. Quest’ultima decide di farla entrare e il pubblico acclama la dama e Riccardo si alza e se ne va. Lei, però, decide di non iniziare questa conoscenza, ammettendo che il suo cuore è impegnato.