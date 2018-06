Uomini e Donne, come procedono le cure per Valentina Dallari? L’ex tronista si racconta in una lunga intervista: “È stata dura ma mi sto curando”

Da quando Valentina Dallari ha annunciato di non stare bene, il pubblico di Uomini e Donne attivo sui social ha mostrato all’ex tronista tutto il suo affetto. Questo, ha raccontato lei in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’ha molto aiutata nel suo processo di guarigione. “Ho ricevuto tantissimi messaggi in questi mesi” ha infatti dichiarato la Dallari “È stato molto bello e molto intimo poter essere sincera e condividere le mie debolezze con il pubblico”. Ma oggi come sta Valentina Dallari? “In questo momento sono ancora in una struttura specializzata” ha fatto sapere l’ex tronista “Sto lavorando tanto e tutti i giorni per poter riprendermi quello che avevo”.

Riguardo al suo percorso verso la guarigione, inoltre, Valentina Dallari ha confessato: “È stata dura, ma ora mi sto curando”. A soffrire di anoressia, ha spiegato poi lei stessa, “Non ci si arriva. Ci si ammala e basta. E la guarigione è un percorso. Il mio sta procedendo per il meglio”. Le cose, dunque, per il volto noto di Uomini e Donne stanno andando per il meglio. Una volta ripresa del tutto, infatti, Valentina vuole ritornare a lavoro, tant’è che il pensiero della sua prima serata da dj dopo la riabilitazione la fa già emozionare.

Uomini e Donne, Valentina Dallari malata: il gesto di Mariano Catanzaro

Tra le tante persone che si sono prodigate a far sentire la loro vicinanza a Valentina Dallari c’è stato anche Mariana Catanzaro, suo ex corteggiatore. Durante la permanenza di quest’ultimo sul Trono, infatti, Mariano ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di poter fare a suo modo gli auguri di una pronta guarigione a Valentina. Il team di Maria De Filippi ha allora accontentato il tronista, mandando in onda alcune immagini delle loro esterne più belle e facendo un grosso in bocca al lupo alla ragazza.