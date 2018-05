Uomini e Donne oggi: Ursula prende una scelta, Sossio in lacrime

Uomini e Donne oggi: Ursula prende una decisione importante e Sossio finisce in lacrime

A Uomini e Donne Sossio finisce in lacrime durante una discussione con Ursula. Ancora una volta, i due si sono lasciati andati a una dura lite. Scendendo nel dettaglio, la dama avrebbe voluto avere l’esclusiva con il calciatore, che però non intende concederla. La scorsa puntata si è conclusa proprio con loro due che litigano fuori dallo studio. Sossio ha chiesto a Ursula se è innamorata di lui. Ma la dama chiarisce in studio di non provare quel tipo di sentimento nei confronti del cavaliere. Ed ecco che rivela di essere pronta anche a lei a fare altre conoscenze, proprio come sta facendo lui. A questo punto si nota chiaramente il disappunto di Sossio. Quest’ultimo rivela di avere dei timori. Ha paura di essere coinvolto dalla vita di Ursula, poiché in passato ha dovuto affrontare un duro colpo. Durante una relazione durante 10 anni ha cresciuto un bambino come fosse suo figlio. Ora Sossio teme che in caso dovesse fidanzarsi con Ursula subirebbe lo stesso dramma.

Sossio è in lacrime mentre parla del bambino della sua ex compagna. Il cavaliere confessa che da ormai diversi anni non parla più con il figlio di questa donna. Infatti, pare che finita la relazione si sia dovuto allontanare dal piccolo. Questo allontanatamento ha creato in lui dei turbamenti. Ursula ci tiene a precisare che ancora per lei non si parla di alcun fidanzamento. Dunque, il cavaliere dovresse vivere la loro frequentazione con più calma e serenità. Nonostante ciò, la dama è convinta della sua decisione. In futuro vedremo Ursula conoscere altri uomini.

Uomini e Donne: Ursula vicina a Enrico, Sossio geloso

Sossio teme di perdere Ursula e quest’ultima gli lascia intendere che può accadere. Infatti, la dama è pronta a nuove conoscenze e questo fa arrabbiare il cavaliere, che decide di iniziare a frequentare la nuova arrivata. Ed ecco che Ursula si ritrova a ballare insieme a Enrico, il ragazzo che avrebbe voluto conoscere Ida. Il ballo infastidisce non poco Sossio. Dalle anticipazioni del Trono Over sappiamo che Ursula inizia a frequentare proprio Enrico.