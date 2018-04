Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula: tra loro c’è un complotto?

Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula sono una coppia? Si parla di complotto

Sossio e Ursula a Uomini e Donne sono stati duramente attaccati nel corso della puntata del trono over del 19 aprile. Il cavaliere è accusato da Tina Cipollari e da Gianni Sperti di avere già una relazione con la dama e che insieme stanno approfittando del programma. A ingrandire questa ipotesi ci pensa anche Chiara, l’altra ragazza con cui si sta frequentando Sossio. La donna ha rivelato apertamente che secondo lei tra il cavaliere e Ursula c’è già qualcosa in più di una semplice conoscenza. A loro stare al centro dello studio converrebbe. Si parla, pertanto, di business. Ancora una volta, Sossio si trova sommesso dalle polemiche e nessuno riesce a prendere le sue difese. Infatti, i due opinionisti dichiarano che ciò che dice è poco credibile. Il suo comportamento con Chiara farebbe pensare, secondo Gianni e Tina, che il cavaliere sia già impegnato con Ursula.

Sossio cerca di difendersi, ma Chiara insiste con la sua idea. La scorsa puntata, la dama aveva chiesto al calciatore di uscire insieme quella sera stessa. Ma l’uomo si era rifiutato poiché si era già messo d’accordo con Ursula. “Con te c’è stato purtroppo un contrasto, con lei va tutto bene”, le aveva rivelato Sossio durante la conclusione della scorsa puntata. Chiara continua con la sua versione e se la prende duramente con Ursula. A questo punto, il cavalieri difende apertamente la dama, chiedendo all’altra di abbassare i toni. La discussione continua, ma Sossio appare sicuro di sé e conferma che tra lui e Ursula c’è ancora una semplice frequentazione. I due opinionisti, però, trovano eccessivo il fatto che la dama abbia già scelto di presentare i suoi figli al calciatore. In questo caso, Ursula si difende e rivela di aver preso questa decisione poiché la loro conoscenza è pubblica.

Uomini e Donne, Sossio crea polemiche in studio

Sossio sceglie, così, di chiudere la frequentazione con Chiara. Il cavaliere conferma che non c’è alcun complotto tra lui e Ursula. Anche Gemma Galgani si accanisce contro il calciatore, mettendo anche in mezzo la situazione di Ida e Riccardo, in cui lui è stato spesso messo in mezzo. Sossio decide di conoscere una ragazza arrivata in puntata proprio per lui. L alite tra Chiara e Ursula riprende. La prima minaccia l’altra di prenderla a schiaffi.