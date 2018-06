Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella rompe il silenzio, lo sfogo: “Zitta per troppi giorni, ora parlo io”

Le voci che vogliono la tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella già lontana da Luigi Mastroianni si fanno sempre più insistenti. Le ultime ore sono state roventi. A gettare ulteriori spettri sulla fine della love story c’è stato un recente messaggio social di Luigi (il giovane ha fatto sapere che nei prossimi giorni non sarà presente su Instagram per motivi personali). Nel frattempo il pettegolezzo sulla rottura ormai consumata è cresciuto ancor più, alimentato dal fatto che l’ex fidanzata di Nicola Panico è partita per un vacanza a Ibiza con le amiche e non con Mastroianni. Pochi minuti fa Affi Fella si è sfogata contro il vociferare martellante del gossip. Lo ha fatto in un lungo post pubblicato sulle Stories di Instagram.

“Sono stata zitta per troppi giorni, ma adesso ho deciso di parlare. Ho 21 anni e mi sto semplicemente divertendo a Ibiza con le mie amiche” ha esordito la tronista uscente di Uomini e Donne che poi ha aggiunto: “Per quanto riguarda tutti i pettegolezzi basati su semplici like di amici, voglio dirvi che vi commentate da soli”. Un piccolo spazio lo dedica poi alla sua relazione con Mastroianni: “La mia vita sentimentale è chiara a tutti”. Infine regala un consiglio ai ficcanaso troppo insistenti e invadenti: “Soprattutto vi do un consiglio: godetevi la vostra vita, non dedicatevi a quella degli altri. Baci”.

Oggi Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Luigi sono ai ferri corti? Ultime news sulla coppia

Come prima accennato, a far aumentare il chiacchiericcio sulla burrasca che starebbe vivendo il loro rapporto sentimentale c’è stato il post pubblicato da Luigi. Con tale messaggio il giovane ha infatti provocato molte congetture tra i fan, nonostante abbia sottolineato che la sua sparizione dai social sarà dovuta a questioni personali e non per un motivo legato a Sara. C’è poi il capitolo Ibiza. Sara, sull’isola spagnola, si sta divertendo con le amiche e ha fatto anche un incontro curioso. C’è stato un avvistamento assieme a Francesco Monte. Il pugliese ha smentito ogni implicazione romantica, definendo il suo legame con Sara amichevole.