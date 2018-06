Uomini e Donne oggi, rottura tra Virginia e Nicolò: Marta risponde

Oggi Uomini e Donne: la reazione di Marta all’annuncio della rottura tra Virginia e Nicolò

Volenti o nolenti, i nomi dei tre ex protagonisti di Uomini e Donne vengono ancora oggi accostati il più delle volte. Nicolò ha scelto Virginia e Marta è andata via dalla trasmissione con l’amaro in bocca. In ogni caso, la storia d’amore tra la Stablum e Brigante è durata molto poco. I due diretti interessati hanno infatti annunciato di aver messo un punto definitivo alla loro relazione. Ora, la domanda dei fan del Trono Classico è solo una: e Marta cosa ne pensa?! In queste ultime settimane, il nome della Pasqualato è stato spesso accostato a quello dell’ex tronista e della sua fidanzata. Nonostante la ragazza abbia dichiarato più e più volte di non essere più interessata al siciliano, i follower hanno continuato a fare pressione.

Come è normale che fosse, dopo l’annuncio della fine della storia tra Virginia e Nicolò, alcuni fan hanno chiesto a Marta un commento nei riguardi di tale vicenda. Con molta simpatica, l’ex corteggiatrice ha risposto a tutti attraverso una simpatica Instagram Story. Sembrerebbe proprio che la giovane di Firenze si sia lasciato tutto alle spalle. Una volta sparsa a macchia d’olio la notizia sulla Stablum e su Brigante, la Pasqualato ha pubblicato la foto di una barchetta piena di sushi: “Aspettate che vi mostro la vastità…” Insomma, il pensiero della giovane pare essere più che chiaro. Marta non pare avere intenzione di cercare l’ex tronista, ormai è acqua passata e nei suoi pensieri potrebbe esserci già qualcun’altro.

Uomini e Donne: Marta non pensa più a Nicolò Brigante

Ancora una volta, la Pasqualato ha dimostrato di non volerne sapere più nulla di Nicolò Brigante. Ad oggi, i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno ancora cercando di capire chi sia il giovane che ha rubato il cuore della loro beniamina. In quest’ultimo periodo, la diretta interessata pare pensare spesso a qualcuno di speciale.