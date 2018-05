Uomini e Donne oggi: Riccardo batte Sossio prima di lasciare il programma

Uomini e Donne oggi: la rivalità tra Riccardo e Sossio si conclude con la vittoria del Guarnieri

A Uomini e Donne, Riccardo batte Sossio prima di lasciare il programma insieme a Ida. Finalmente una delle coppie più amate di questa edizione del Trono Over è riuscita ad arrivare a una scelta. La dama ha chiaramente dichiarato di essere pronta a uscire insieme a Riccardo. Inaspettatamente, quest’ultima ha baciato Ida, dando inizio alla loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Dopo questa scelta così importante, la coppia ha salutato tutti i loro compagni di avventura. In particolare, il pubblico ha esultato di fronte al saluto di Riccardo e Sossio. I due si sono abbracciati dopo mesi di lotte televisive. Scendendo nel dettaglio, entrambi si sono sempre contrastati durante le puntate. In studio non sono mancati gli scontri accesi. A causare queste discussioni era l’amicizia tra Sossio e Ida. Riccardo non è mai riuscito ad accettare il rapporto che, intanto, era nato tra i due. Nonostante si tratti solo di una semplice amicizia, Riccardo ha sempre visto in Sossio un rivale.

Prima di lasciare definitivamente il programma con Ida, il Guarnieri ha sfidato il calciatore in una sfilata. Il primo è riuscito a conquistare tutti, togliendosi la maglia mentre sfilava. Ad acclamarlo ci ha pensato anche la dama, che finalmente si fa vedere con un sorriso smagliante. Le donne hanno dovuto votare e tra i due il favorito è subito risultato Riccardo. Il fisico del cavaliere non ha colpito solo le dame, ma anche Tina Cipollari, la quale ha richiesto di poter vedere il resto del corpo. Ovviamente Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di non togliersi anche i pantaloni, sebbene per lui non ci fossero problemi. Riccardo vince la sfida ed entra in gara.

Uomini e Donne: Riccardo lascia il programma con Ida

Si conclude così la rivalità tra Riccardo e Sossio. Il Garnieri ha lasciato il programma insieme a Ida. Già dalle prime foto condivise dai social, sappiamo che la coppia sta vivendo un periodo di grande serenità. Il pubblico si è mostrato felice di vedere finalmente la dama sorridere a fianco a Riccardo. Anche Gianni Sperti ha dichiarato apertamente di essere contento per la coppia.