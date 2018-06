Uomini e Donne oggi: Rama Lila incinta svela nome e padre del bambino

Oggi Uomini e Donne: Rama Lila sta per partorire e svela chi è il padre del bambino

A un passo dal parto Rama Lila di Uomini e Donne ha deciso di svelare chi è il padre del bambino che aspetta e come chiamerà il suo primogenito. L’ex corteggiatrice di Jonas Berami ha pubblicato su Instagram gli scatti del suo baby shower dove si è mostrata accanto all’uomo che le ha cambiato la vita. Si tratta di un giovane aitante, sconosciuto al grande pubblico. Rama ha preferito non rivelare il nome del suo compagno ma gli ha fatto gli auguri per la sua prima festa del papà. Negli Stati Uniti, infatti, tale ricorrenza si festeggia la terza domenica di giugno (quest’anno è dunque capitata il 17 giugno) e non il 19 marzo come accade in Italia. Questo lascia pensare che il fidanzato di Rama Lila Giustini non sia italiano bensì americano. E questo giustificherebbe i continui viaggi della modella negli USA, tra New York e Los Angeles. Ma non è tutto perché nel corso del baby shower, Rama ha rivelato anche il nome del suo primo figlio.

La Giustini ha optato per un nome originale e fuori dal comune ma dal profondo significato: Indra. Si tratta di un nome indiano dal duplice significato: secondo alcuni vuol dire “che possiede gocce di pioggia”, mentre per altri simboleggia il “potere maschile”. Non solo: Indra è una delle maggiori divinità dell’induismo, signore del temporale, della pioggia e della magia.

Uomini e Donne: quando nasce il figlio di Rama Lila Giustini

Stando a quanto dichiarato sui social sempre da Rama Lila, il parto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe previsto tra mercoledì 20 giugno e giovedì 21 giugno. Non è ancora chiaro se il piccolo nascerà all’estero o in Italia ma non è esclusa la prima ipotesi per via della doppia cittadinanza.

Intanto negli scorsi mesi non sono mancati gli auguri di Jonas: Berami e Rama Lila hanno mantenuto un ottimo rapporto nonostante la loro storia sia durata solo una manciata di mesi.