Oggi Uomini e Donne, Nilufar e Giordano stanno ancora insieme nonostante le foto di Stefano Guglielmini

Le foto di Stefano Guglielmini con Nilufar Addati? Non sono un problema per Giordano Mazzocchi! Nonostante i gossip e le indiscrezioni di questi giorni, che parlano dell’ex tronista fidanzata durante i primi mesi del suo Trono a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore guarda avanti. Ed è sempre più inseparabile dalla sua nuova fidanzata! Se la scorsa settimana Nilufar e Giordano erano a Milano – dove hanno partecipato anche alla festa di compleanno di Francesco Monte – in questi giorni la coppia è a Napoli. Sì, proprio nella città della ragazza dove, con molta probabilità, l’ex corteggiatore ha conosciuto tutta la famiglia Addati.

Venerdì sera Giordano e Nilufar si sono concessi un po’ di movida napoletana. I fan che sono riusciti a incontrarli hanno rivelato su Instagram che i Gilufar sono più che mai felici e sereni, nonostante siano in silenzio sui social network da qualche giorno. Un silenzio forse dovuto all’esigenza di stare un po’ per conto proprio, lontano dal chiacchiericcio dei pettegoli e dalle aspettative dei più curiosi. Con loro c’era anche il nuovo amico Luigi Mastroianni. Il ragazzo si sta svagando a pochi giorni da un appuntamento importante, quello con la scelta di Sara Affi Fella, che avverrà martedì 29 maggio. Alla registrazione, a quanto pare, prenderanno parte pure Nilufar e Giordano in qualità di ospiti.

Nilufar e Stefano Guglielmini: le parole di Giordano Mazzocchi

In realtà sull’affaire Stefano Guglielmini, Giordano Mazzocchi ha già espresso il proprio parere qualche giorno fa, prima che l’imprenditore pubblicasse il presunto scatto con Nilufar. “Ragazzi, basta con questa storia. L’unica persona a cui poteva dar fastidio questa cosa sono io ma al contrario sono tranquillissimo e ci stiamo vivendo la nostra storia al meglio, con la tranquillità e l’amore che entrambi meritiamo e desideriamo da tempo”, ha scritto il maestro di sci.