Uomini e Donne oggi, Nicolò ha già dimenticato Virginia? La verità

Oggi Uomini e Donne, Nicolò Brigante insieme a un’altra dopo Virginia? L’ex tronista si svela

Caos sui social a causa della rottura tra Nicolò e Virginia. I due non apparivano insieme da ormai diversi giorni, eppure nessuno si sarebbe mai aspettato l’annuncio che poi hanno decido di dare. Attraverso i propri profili Instagram, i diretti interessati hanno comunicato ai fan di aver deciso di interrompere la loro relazione. Subito dopo hanno iniziato a circolare alcune strane foto che ritraevano l’ex tronista in compagnia di una ragazza che, ovviamente, non era la Stablum. I più cattivi hanno cominciato a pensare che il giovane siciliano si fosse già consolato con un’altra donna. In ogni caso, le cose non stanno affatto così.

Dopo svariate segnalazioni, il diretto interessato ha deciso di mettere un punto ai vari rumors che hanno iniziato a circolare sul web dopo l’annuncio della rottura con Virginia. Al blog News UeD, Nicolò ha spiegato di essere stato in compagnia di alcuni suoi amici ed amiche. La donna con cui è stato visto non è altri che una sua carissima amica. Insomma, anche stavolta, su Instagram si è alzato un polverone del tutto inutile. È anche vero che la fine della storia d’amore con la Stablum sia arrivata di comune accordo e per questo non ci sarebbe stato comunque niente di male se il giovane fosse stato beccato insieme ad un’altra. Nel frattempo, anche Marta Pasqualato pare aver commentato a modo suo i gossip di questi ultimi giorni.

Uomini e Donne: Nicolò, Virginia e Marta, il triangolo continua

Sui social, Marta ha fatto sapere ciò che pensa dell’annuncio dato da Brigante e la Stablum. A quanto pare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembra essere più interessata a Brigante. Alcuni fan sperano che tra i due possa tornare la pace e che la non scelta possa anche divenire una scelta al di fuori dello studio del Trono Classico. Staremo a vedere, mai dire mai.