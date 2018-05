Uomini e Donne oggi: la scelta di Sara, le reazioni di Luigi e Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: Sara sceglie Luigi, il video di Lorenzo

Uomini e Donne oggi va in onda con l’attesissima scelta di Sara. Quest’oggi, 30 Maggio 2018, il Trono Classico ci regalerà moltissime emozioni e sorprese. Prima di occuparsi della Affi Fella si affronta il problema di Nilufar, Giordano e l’ex corteggiatore Stefano. Successivamente entrano Mastroianni e Riccardi. Maria manda in onda i filmanti dei migliori momenti che i due uomini hanno trascorso insieme alla tronista. In tutto ciò, la diretta interessata non è presente in studio e entra solo quando i ragazzi escono. Viene poi trasmesso il video di ciò che è accaduto in villa. Il primo ad incontrare Sara è Lorenzo. Parlano molto e si confrontano su ciò che hanno vissuto insieme, ma alla fine non arriva alcun bacio.

Arriva poi il momento di Luigi. Il ragazzo è molto emozionato e la Affi Fella lo sorprende con una chiamata del tutto inaspettata. La ragazza chiama sua madre e la passa al corteggiatore. Lui è senza parole e non sa cosa dire. Dopo poco arrivano i primi baci appassionati. Lorenzo esce dalla stanza da cui stava seguendo il tutto e urla contro Mastroianni e la tronista. Una volta finita l’esterna, Sara invita nuovamente Luigi. Stavolta si vedono alla SPA e le cose vanno ancora meglio. Si scambiano baci di fuoco e decidono anche di spegnere le telecamere. Nel vedere tutto ciò, Riccardi piange e dice di aver capito di averla persa per sempre. Quando è il suo momento, lui chiude la porta e dice di non voler più vedere la ragazza. Successivamente, lei lo raggiunge di nuovo e parlano, finché non viene chiuso il collegamento e Mastroianni si mette a dormire.

Uomini e Donne: Lorenzo innamorato di Sara, lei sceglie Luigi

Finito il video della villa entra Sara. Il primo a cui parla è Lorenzo. Lei gli comunica che non è lui la scelta e lui afferma di essere convinto che la ragazza abbia fato una scelta di testa e non di cuore. Alla fine se ne va, ma prima afferma di essersi innamorato. A Luigi dice che è la scelta per svariati motivi e lui la prende e la bacia senza pensarci troppo.