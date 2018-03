Uomini e Donne oggi: Mariano si commuove, Nicolò bacia Marta

Oggi Uomini e Donne: la commozione di Mariano e il bacio tra Nicolò e Marta

Anche oggi, 28 Marzo 2018, va in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo le sorprese a Giordano e Nicolò, la redazione da a Nilufar la possibilità di incontrare nuovamente uno dei due corteggiatori. La Addati decide così di passare dell’altro tempo con Mazzocchi. Tra i due le cose migliorano, anche se Ferrari resta male per la scelta falla dalla tronista e chiede spiegazioni. Dopo un breve confronto, si passa al trono di Mariano e Nicolò. Quest’ultimo è andato a casa di Virginia. La corteggiatrice comunica a Brigante di non voler scendere e di non volerlo vedere. Lui prova ad insistere, ma lei rifiuta. Intanto, la redazione sale a casa della ragazza per farla sfogare e spiegare il motivo per cui ha deciso di non uscire in esterna.

Nicolò si arrabbia molto e va via. In studio, la ragazza viene attaccata da Tina. L’opinionista crede che l’atteggiamento della corteggiatrice sia un po’ troppo esagerato. Si passa poi all’esterna con Marta. La ragazza le ha scritto alcuni bigliettini e successivamente le dice di volerlo suo. I due si abbracciano e si baciano appassionatamente. Una volta tornati in studio, la Stablum rivela di essere felice di non averlo voluto vedere. E anche nel corso di questa puntata, la ragazza rivela di non sapere se presentarsi o meno alla prossima esterna. Arriva poi il turno di Mariano Catanzaro, uscito con Valentina ed Eleonora.

Uomini e Donne: Mariano in lacrime con Valentina

Dopo la scorsa puntata, Mariano si è recato in camerino da Valentina. Lei è molto arrabbiata perché non comprende il motivo per cui non viene mai portata in esterna. In ogni caso, la corteggiatrice dichiara anche di non riuscire ad essere arrabbiata con Catanzaro. L’esterna con Eleonora è andata benissimo e lui ha deciso di non baciarla di proposito. Il tronista ha infatti dichiarato che se l’avesse baciata non sarebbe stato costruttivo per la loro conoscenza. L’uscita con Valentina va bene. Lui le fa uno scherzo e le fa credere di non esserci, ma poi arriva e trascorrono un po’ di tempo insieme. Il tronista si commuove perché ha paura di illuderla.