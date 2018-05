Uomini e Donne oggi, la scelta di Nilufar Addati: Nicolò reagisce male

Uomini e Donne oggi: in onda la scelta di Nilufar Addati

La puntata di Oggi di Uomini e Donne si prospetta ricca di sorprese ed emozioni. Come molti probabilmente già sanno, infatti, i telespettatori avranno modo di vedere tra poche ore su Canale Cinque la scelta di Nilufar Addati. La tronista napoletana, nella puntata registrata ieri, ha scelto il corteggiatore Giordano. Per la gioia del pubblico in studio e per i fan della coppia rimasti a casa quest’ultimo ha detto sì, anche se l’epilogo burrascoso in villa poteva fare pensare il contrario. Il riassunto di tutto quello che è successo prima, durante e dopo la scelta di Nilufar verrà mandato in onda oggi dalla produzione.

Uomini e Donne puntata mercoledì 16 marco: ecco cosa accadrà oggi

Stando alle anticipazioni pubblicate ieri in tarda serata, prima della scelta verranno mostrate al pubblico le esterne che Nilufar ha fatto sia con Nicolò che con Giordano in villa. Quest’ultimo, nello specifico, non digerendo molto il modo in cui la tronista ha deciso di dividere il tempo a sua disposizione tra lui e il suo rivale lascerà in anticipo la location. Questa decisione pare destabilizzare molto Nilufar che, per questo motivo, decide di lasciare la villa prima del tempo. A Nicolò Ferrari che era rimasto quest’ultima scrive una lettera che, tuttavia, non viene molto apprezzata dal corteggiatore (che avrebbe preferito parlare con lei faccia a faccia).

Uomini e Donne oggi, la scelta di Nilufar è Giordano: la reazione di Nicolò Ferrari

In studio, dopo aver mostrato quanto accaduto in villa, i due corteggiatori vengono poi fatti accomodare fuori per permettere a Nilufar di fare la sua scelta. Il primo a rientrare è Nicolò Ferrari che, dopo aver saputo di non essere stato scelto dalla tronista, reagisce piangendo. Dopo Nicolò in studio entra Giordano, agitatissimo e teso. Nilufar lo sceglie e lui prova a giocare un brutto scherzo alla tronista facendole credere che il suo sarà un “No” ma, alla fine, butta giù la maschera e si dice pronto a iniziare una storia con lei fuori dalla trasmissione.