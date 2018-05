Uomini e Donne oggi: lite Nilufar e Giordano, Rosa Perrotta commossa

Oggi Uomini e Donne: Nilufar e Giordano discutono in studio, Rosa e Pietro si raccontano e commuovono

Torna ancora in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo aver visto ieri le esterne di Sara Affi Fella, è il momento di Nilufar e i suoi corteggiatori. La ragazza di Napoli è uscita sia con Nicolò che con Giordano. Con entrambi i ragazzi ci sono stati dei baci. In ogni caso, in studio scoppia la lite tra la Addati e Mazzocchi. Lui addirittura annuncia che è l’ultima volta che entra in studio. La tronista si infuria a causa della maglia che lui e Luigi hanno indossano nello loro rispettive esterne. Il burrascoso confronto dura a lungo e anche Maria De Filippi sembra essere un po’ infastidita dall’atteggiamento del giovanissimo.

Mariano ha fatto due nuove esterne e entrambe sono andate molto bene. Oggi ha però dei grandi dubbi. Il simpatico Catanzaro dichiara infatti che entrambe le ragazze hanno qualcosa che gli piace. Scherzando, il napoletano annuncia che lui potrebbe essere l’unico tronista al mondo a scegliere due corteggiatrici. Le dirette interessate non prendono affatto bene l’ironia del ragazzo. In studio ci sono anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata nello studio del Trono Classico lo scorso anno è stata invitata in trasmissione per raccontare come vanno le cose tra loro dopo l’Isola dei Famosi. A grande sorpresa, l’ex corteggiatore racconta un particolare dettaglio che fa commuovere la sua fidanzata.

Uomini e Donne: Rosa e Pietro commuovono lo studio del Trono Classico

Pietro racconta che dopo l’Isola dei Famosi, in privato Rosa le ha rivelato di essersi innamorata di lui una seconda volta. Il racconto del giovane ha lasciato la Perrotta senza parole e con gli occhi visibilmente lucidi. In tutto ciò, le due attuali troniste sembrano essere sempre più vicine alla scelta definitiva, soprattutto la Addati che ha deciso di concludere il suo percorso nel minor tempo possibile.