Uomini e Donne oggi: un lunghissimo bacio per Mariano

Oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro bacia Federica, nuove eliminazioni

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di passare alle esterne di Nicolò e Mariano, si chiude la parentesi su Nilufar. Va in onda l’uscita tra la tronista e Nicolò Ferrari. In macchina, i due chiacchierano e si scambiano qualche tenerezza, poi lui le dedica una dolce canzone. Al momento della separazione, la Addati rivela che non vorrebbe andarsene e restare ancora un po’ con il suo corteggiatore. Si passa poi a Brigante e Catanzaro. Entrano le corteggiatrici di entrambi e si spiega ciò che è accaduto dopo la scorsa registrazione. Dopo la puntata, il tronista siciliano ha raggiunto Virginia in camerino, ma lei lo ha mandato via.

Nel corso della settimana, il ragazzo è uscito solo con Roberta , ma oggi la manda via e chiede di restare solo con Virginia e Marta. Quest’ultima è tornata in studio e chiede un’altra possibilità. Ne frattempo, la Stablum non ci sta e decide ancora una volta di lasciare la trasmissione. Lui prova a farla rientrare, ma la ragazza non cambia idea. Si passa poi alle esterne di Mariano Catanzaro. Il simpatico napoletano è uscito con Federica, Ida, Monique. Con quest’ultima le cose sono andate bene. Lei è brasiliana e il tronista crede che sia molto sensuale, soprattutto quando balla. In studio, il giovane dichiara di vedere nella giovane una persona molto furba e calcolatrice. L’uscita con Federica è andata alla grande. I due hanno passeggiato un po’, per poi finire con un lunghissimo bacio.

Uomini e Donne: Mariano elimina Ida

In studio si commenta il bacio tra Catanzaro e Federica e Tina crede che sia stato il bacio più lungo della storia di Uomini e Donne. Intanto, cambiando discorso, il tronista dichiara di voler eliminare Isa. La corteggiatrice è convinta che il giovane voglia mandarla via perché le tiene testa. In ogni caso, anche dopo aver visto l’sterna, Mariano rivela di volerla mandare via perché non ci si trova bene.