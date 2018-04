Uomini e Donne oggi: primo bacio per Nilufar, Sara contro Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: Giordano e Nilufar si baciano, Sara non crede a Lorenzo

Dopo la pausa per le vacanze pasquali, finalmente torna in onda Uomini e Donne. La nuova settimana dedicata alla trasmissione di Maria e Filippi parte con il Trono Classico. Si inizia subito nel parlare delle nuove esterne di Nilufar e Sara. Dopo un video che riassume la scorsa registrazione, viene trasmesso il dopo puntata in cui la Addati si reca in camerino da Nicolò. Il giovane aveva infatti dichiarato di essere molto arrabbiato a causa delle parole che la ragazza aveva speso nei confronti di Giordano. Il primo confronto tra i due non va affatto bene e lui se ne va. Anche in studio di continua a discutere. Va poi in onda l’esterna tra la Addati e Mazzocchi. I due vanno in discoteca, per poi concludere il tutto chiuso in macchina da soli. Parlano e si punzecchiano molto.

Giordano vorrebbe che Nilufar si avvicinasse e alla fine decide di prenderle il viso e bloccarle la bocca, tanto da rubarle un primo bacio a stampo. Successivamente, il corteggiatore prende l’iniziativa e ruba altre baci. In ogni caso, in studio sono quasi tutti convinti che non traspari alcuna emozione da parte della tronista. Anche Ferrari è convinto che il suo rivale non sia la persona adatta alla Addati. Nilufar ha organizzato poi una sorpresa per Nicolò. Lei le fa trovare un libro in cui le scrive che non è molto brava con le parole. Successivamente, i due si incontrano e si abbracciano. Nel corso dell’esterna sembrano riavvicinarsi e stare molto bene insieme.

Uomini e Donne: le nuove esterne di Sara con Lorenzo e Luigi

Sara e Lorenzo si incontrano al mare, dove lui le legger lacune importanti frasi. I due parlano e sembrano stare molto bene insieme, lui ammette anche di avere una gran voglia di baciarla. Tornati però in studio, la tronista rivela di no riuscire a credergli al cento per cento. Anche Gianni Sperti è convinto che il cambiamento di Riccardi nascondi qualcosa. Si passa poi a Luigi Mastorianni. Dopo la scorsa puntata, lui è andato in camerino dalla Affi Fella. I due hanno discusso e lui sembrava essere pronto a lasciare definitivamente la trasmissione. In ogni caso, il corteggiatore ha poi fatto un pass indietro ed ha deciso di recarsi nell’albergo della tronista per chiarire la situazione.