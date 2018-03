Uomini e Donne oggi: burrascosa lite tra Sara e Luigi

Oggi Uomini e Donne: Sara non bacia Luigi, lui si arrabbia

Quest’oggi, 27 Marzo 2018, torna in onda Uomini e Donne con il Trono Classico. Si parte da Tina Cipollari. Come di consueto ormai, l’opinionista della trasmissione riceve un video-messaggio da Gemma Galgani. Successivamente, si passa a parlare di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. La prima è uscita in esterna con Lorenzo e Luigi, mentre l’altra con Giordano e Nicolò. Va in onda l’uscita con Riccardi. Il giovane aveva dichiarato di volersene andare dopo aver visto il primo bacio tra la tronista e Mastroianni. In ogni caso, oggi lo vediamo dichiararsi ufficialmente per la bella napoletana. In esterna, il corteggiatore ha fatto ascoltare alla ragazza un messaggio che ha registrato appositamente per lei. A quanto pare, i due ripartono da zero e vanno avanti con la conoscenza.

L’esterna con Luigi bene, ma poi si conclude nel peggiore dei modi. I due passeggiano e si scambiano varie tenerezze. Mastroianni da alla Affi Fella alcuni baci sulla guancia e sul colo, per poi provare baciarla sulle labbra. Lei indietreggia e tutto ciò fa infuriare il corteggiatore. Il ragazzo è convinto di aver ricevuto un rifiuto e per questo si arrabbia e va via. Oggi, in studio, i due si confrontano e lui sembra essere molto deluso. In ogni caso, la tronista dichiara di non voler baciare più nessuno dei due perché ancora molto confusa. Tina non approva e critica. Si passa poi alle nuove esterne di Nilufar.

Uomini e Donne, Nilufar: Giordano e Nicolò tornano

Sia Giordano che Nicolò sono tornati in trasmissione per continuare a corteggiare Nilufar. Dopo la scorsa puntata, la tronista è andata a trovare Mazzocchi. I due hanno cercato di chiarirsi e alla fine lui ha scelto di tornare in studio. Con il ragazzo c’è stata poi una nuova uscita. Finalmente, sembrano aver ritrovato l’armonia iniziale. Anche con Ferrari va molto bene. Entrambi sono convinti di voler continuare a conoscere la Addati.