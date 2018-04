Uomini e Donne oggi: ex tronista in esterna con Mariano

Oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro in esterna con l’ex tronista Federico Mastrostefano

Puntata davvero molto interessante, con colpi di scena che si susseguiranno e che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Il Trono Classico di Uomini e Donne quest’oggi si dedica a Nicolò e Mariano. Prima di parlare di Brigante, raccontiamo cosa accadrà a l simpatico napoletano. Va in onda una speciale esterna tra Catanzaro e un volto già noto al pubblico del programma. Stiamo parlando dell’ex tronista Federico Mastrostefano. Spesso e volentieri, Mariano è stato accostato a Federico per i suoi modi di fare con le corteggiatrici e soprattutto perché prova sempre a baciarle tutte. In ogni caso, durante la messa in onda del filmato Maria perde le staffe.

La padrona di casa accusa Catanzaro si essere finto e lo invita ad essere spontaneo come è sempre stato precedentemente. Secondo la conduttrice, nessuno segue le esterne del napoletano perché stanchi di vederlo in atteggiamenti che non gli appartengono affatto. Dopo la sfuriata, Maria da alcuni consigli al giovane e lui sembra essere addirittura sul punto di piangere. Torniamo invece al trono di Nicolò. Il ragazzo questa settimana ha potuto fare una solo esterna e ha deciso di farla con Marta. Dopo la scorsa registrazione, la corteggiatrice si è arrabbiata per aver visto l’uscita a Parigi con Virginia. Lui è andato in camerino per poter chiarire, ma non c’è stato niente da fare. Alla fine, hanno fatto pace durante l’esterna a Firenze. Il tronista si è infatti recato nella città della Pasqualato per farle una bella sorpresa.

Uomini e Donne: uno speciale regalo per Marta da Nicolò

Nicolò porta a Marta la maglia della Juventus autografata da Marchisio con su scritto: “Non mollare al novantesimo.” I due si baciano e Virginia si arrabbia. La ragazza crede che di fronte ad un simile gesto sia già chiara la scelta di Brigante. Mario Serpa interviene e tranquillizza la Stablum, affermando di essere sicuro che la scelta sarà proprio lei e non la Pasqualato.