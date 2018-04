Uomini e Donne oggi: Marta va via, super esterna per Virginia

Oggi Uomini e Donne: Nicolò porta Virginia a Parigi e Marta va via

Nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico si parlerà in particolar modo di Nicolò. Dopo il capitolo Nilufar, incentrato sul non ritorno di Giordano Mazzocchi, si passa oltre. Il giovane tronista è uscito in esterna sia con Virginia che con Marta. Con quest’ultima c’è stato un incontro molto tenero e dolce. Lui le fa ascoltare la canzone del film Tarzan, la stessa che le ha dedicato suo padre. Ovviamente, un momento così intimo e speciale mette in imbarazzo e commuove la corteggiatrice. Questa volta niente baci, solo abbracci e piccole tenerezze. Dopo aver commentato l’esterna, Maria De Filippi manda in onda l’uscita tra il tronista e Virginia.

A grande sorpresa, Brigante ha deciso di portare la Stablum a Parigi e tutti restano a bocca aperta. I due discutono e lei dichiara di essere un no in caso di scelta. Successivamente, il ragazzo tira fuori i biglietti per la Francia, comunicandole di volerla portare in una città raffinata come lei. Nonostante abbiano avuto tantissime discussioni e problemi, il tronista pare abbia voluto recuperare alla grande il tempo perso con la giovanissima e dolcissima corteggiatrice. L’esterna è molto romantica e loro sembrano stare benissimo insieme. Una volta rientrati in studio, ovviamente, la Pasqualato non riesce a far finta di niente, né tanto meno riesce a digerire una cosa cosa simile. La ragazza è molto arrabbiata e si sfoga animatamente davanti a tutti, discutendo con Brigante. Quest’ultimo è però convinto di aver fatto moltissime cose anche per lei e per questo non si sente in colpa.

Uomini e Donne: lite tra Marta e Gianni, lei va via

Alla fine, anche Gianni interviene nella discussione. L’opinionista rivela di essere rimasto piacevolmente colpito dall’esterna di Nicolò e Virginia e li trova davvero molto belli a prescindere da uno scenario come quello di Parigi. Di fronte alle parole di Sperti, Marta si alza e se ne va mandandolo a quel paese.