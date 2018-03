Uomini e Donne oggi: Nilufar in lacrime, Mariano bacia tutte

Uomini e Donne: Nicolò e Giordano vanno via, Nilufar piange

Dopo l’auto-eliminazione di Giordano, anche Nicolò Ferrari lascia lo studio non appena Nilufar rientra. La tronista di Uomini e Donne finisce in lacrime e rivela di non riuscire a vivere questa esperienza con la giusta spensieratezza. In studio, c’è qualcuno che non la pensa come lei e che l’attacca. Tra i tanti, anche Lorenzo interviene. Il corteggiatore fa notare alla giovane donna che ci sono persone che lavorano in miniera e per questo non dovrebbe lamentarsi di essere seduta sul trono. Nella sua argomentazione, Riccardi fa capire che anche a lui piacerebbe essere tronista. Si passa poi alle esterne di Mariano.

Il simpatico ed esuberante tronista napoletano ha baciato tutte le sue corteggiatrici. Di fronte a tale atteggiamento, Federica decide di eliminarsi perché infastidita. Dopo aver parlato con Maria De Filippi, Catanzaro decide di andare dietro le quinte per provare a far cambiare idea alla ragazza. Dopo una lunga parentesi sul giovane, si passa alle esterne di Nicolò Brigante. Il siciliano ha deciso di restare solo con Marta e Virginia. La prima dichiara di essere convinta che la scelta del tronista ricadrà sulla Stablum ma, nonostante ciò, non vuole arrendersi e per questo cercherà di fare di tutto per portarselo a casa con lei. L’uscita tra i due si è svolta a Firenze da lei e sembrano essere stati molto bene. Va poi in onda quella con Virginia. Il ragazzo ha deciso di farle una bellissima e inaspettata sorpresa.

Oggi Uomini e Donne: Virginia conosce i nonni di Nicolò

Nicolò Brigante va a prendere Virginia, per poi portarla a Catania. Il tronista ha infatti deciso di far conoscere i suoi nonni alla dolce corteggiatrice. L’esterna è molto bella e va alla grande. Una volta arrivata in studio, la ragazza viene accolta dal grandissimo calore del pubblico. Gianni Sperti commenta il tutto invitando il giovane a scegliere Virginia, altrimenti meriterebbe di avere le corna.