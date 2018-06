Uomini e Donne oggi, Marta contro Nicolò? Nuova strana dichiarazione

Oggi Uomini e Donne, Marta ancora contro Nicolò Brigante? L’ultima strana frase della Pasqualato

Torniamo a parlare della non scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La bellissima Marta pare sia tornata all’attacco, o almeno così sembrerebbe dalle sue ultime Instagram Story. La giovanissima ragazza ha infatti condiviso degli scatti, accompagnati da alcune particolari dichiarazioni. Le parole della Pasqualato sembrano essere dei chiari messaggi indirizzati a qualcuno in particolare. Come è ovvio che sia, tutti credono che la giovane ce l’abbia con l’ex tronista. In ogni caso, potrebbe aver rivolto le sue dichiarazioni a qualunque altra persona. Il primo post appare molto duro e diretto, mentre l’altro pare essere quasi una dedica d’amore. Nonostante ciò, la diretta interessata non ha ancora chiarito il motivo e il significato di determinati gesti social.

La prima Instagram Story che ha catturato l’attenzione di tutto recitava: “Noi amore a prima vista, voi amore a prima visa!” Che l’ex corteggiatrice del Trono Classico abbia lasciato intendere che qualcuno si sia fidanzato solo ed esclusivamente per un particolare interesse che non c’entra nulla con il sentimento?!? Alcune ore dopo, la ragazza ha scritto: “Perché ti conosco e so bene che ormai per te, alternativa a me non c’è. Ma sarebbe una bugia mia dirti adesso che non ho avuto compagnia, sono uguale a te. Io sopra ogni bocca cercai il tuo nome. Ho aspettato anche troppo e lo sai, che ho cancellato te, ho allontanato te, dal cuore Resta in ascolto che c’è un messaggio per te.”

Uomini e Donne, Marta Paqsqualato pensa ancora a Nicolò Brigante? I messaggi social

Anche se non sappiamo con certezza a chi siano indirizzati i messaggi di Marta, crediamo che potrebbero essere rivolti quasi sicuramente a Nicolò. Brigante è anche finito al centro dell’attenzione a causa di alcuni particolari ‘movimenti’. Nel corso dell’ultimo weekend, il giovane ha trascorso del tempo insieme a Valeria Bigella, documentando il tutto anche sui social. Che sia già crisi con la bellissima Virginia Stablum?!?