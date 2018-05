Uomini e Donne oggi, Marco: “Sono innamorato di Gemma ma ora basta”

Uomini e Donne oggi: Marco annuncia di essere innamorato di Gemma, ma non accetta l’intromissione di Giorgio

Marco a Uomini e Donne dà un ultimatum a Gemma. La Galgani si trova di fronte a un bivio, vorrebbe ascoltare le parole di Giorgio, ma in quel caso il cavaliere che sta conoscendo se ne va. A questo punto, la dama ammette di sentirsi messa con le spalle al muro attraverso un ricatto. Maria De Filippi cerca di far ragionare Marco, il quale però resta fermo nella sua decisione. Il cavaliere non vuole più vedere il Manetti in mezzo alla sua storia con Gemma. Tutti sono curiosi di sentire il discorso di Giorgio, la stessa conduttrice e Sossio sono convinti che non dirà nulla di nuovo. Dunque, la Galgani potrebbe perdere Marco per niente. Tina Cipollari consiglia il cavaliere a essere sportivo, tanto non sarà il Manetti a rovinare la loro storia. L’uomo continua a dichiarare di sentirsi come il terzo incomodo. Questa rivelazione non è per nulla apprezzata da Gemma, la quale si sente messa di fronte a un ricatto e a un’imposizione. Ed ecco che Marco annuncia di essere innamorato della Galgani. Nonostante ciò, ribadisce di non essere disposto a vedere la dama continuare a parlare con Giorgio.

Marco si sente preso in giro da Gemma, la quale in realtà vorrebbe ascoltare cosa ha da dire Giorgio. Il primo continua a chiedere alla dama cosa prova per lui. La Galgani rivela di volergli bene, ma si sente come se stesse iniziando una storia con la paura. Il cavaliere l’ha messa di fronte a un bivio e questo non viene accettato da Gemma. “Se parli con Giorgio, io me ne ritorno a casa. Fai quello che ti pare”, annuncia Marco. Gemma non crede all’amore del cavaliere, poiché non pensa di essere stata trattata con amore. La Galgani annuncia, dunque, di voler ascoltare il Manetti. Quest’ultimo preferisce parlare dal suo posto, senza sedersi a fianco di Marco.

Uomini e Donne: Gemma sceglie di parlare con Giorgio, Marco

Giorgio ribadisce semplicemente che non tornerà mai insieme a Gemma. Il Manetti rivela di avere ancora il numero della Galgani, dunque potrebbe chiamarla in qualsiasi momento. Il cavaliere ammette che non lo farebbe mai, visto che ha intenzione di portare rispetto a Marco. Anche lui è convinto del fatto che Gemma non dovrebbe avere delle imposizioni. Inoltre, Giorgio confessa che non avrebbe voluto provocare caos, ma solo abbassare l’ascia di guerra. Marco, però, la scorsa puntata non aveva preso bene l’intervento del Manetti. Il cavaliere, infine, dichiara: “Gemma mi hai perso”. Tutti in studio si ribellano di fronte a questa scelta.