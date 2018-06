Uomini e Donne oggi, Marco Firpo dopo l’operazione al cuore: come sta?

Oggi Uomini e Donne, Marco Firpo dopo l’operazione al cuore: novità sullo stato di salute

Marco Firpo ha lasciato con il fiato sospeso tutti i suoi fan e amici. Il noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha vissuto attimi di grande panico e paura. Nel mese di Aprile, l’ex fiamma di Gemma Galgani ha dovuto lasciare la trasmissione di Maria De Filippi a causa di alcuni problemi di salute. Nonostante il diretto interessato non abbia rilasciato alcuna dichiarazione, una persona a lui vicina rivelò cosa era accaduto. Su Diva e Donna venne infatti svelato l’arcano, tanto da lasciare tutti a bocca aperta. Oggi, a distanza di vari mesi, è proprio l’uomo ha parlare ai suoi sostenitori. A quanto pare, Firpo sta meglio e inizia a godersi i primi giorni di estate nella sua bella Framura.

Sul suo profilo Facebook, Marco ha deciso di pubblicare un messaggio per poter tornare a parlare e a tranquillizzare tutti i suoi fan. Il cavaliere ha dichiarato: “Nella mia Framura l’estate è arrivata. Segni particolari…. VIVO. Un bacio a tutti i miei fan e un grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questo periodo difficile.” L’uomo si mostra sereno, in salute e spensierato. Ora, la domanda dei telespettatori del Trono Over è solo una: Firpo tornerà mai nello studio di Maria De Filippi?! Staremo a vedere. Intanto ricordiamo che il galantuomo ha subito un’operazione al cuore a seguito di alcune analisi di controllo che preoccuparono i medici.

Trono Over Uomini e Donne: Marco Firpo sta meglio dopo l’intervento al cuore

Non è la prima volta che Marco si sottopone ad un intervento al cuore. L’ex della storica dama di Torino subì una delicata operazione anche la scorsa estate. In quella circostanza, fu proprio la Galgani a restare al fianco di Firpo. Chissà se in quest’ultima circostanza Gemma abbia fatto sentire il suo affetto a l’uomo che sembrava averle rubato il cuore nel vero senso della parola.