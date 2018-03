Uomini e Donne oggi: grave lutto per l’ex tronista Teresa Cilia

Oggi Uomini e Donne: Teresa Cilia ha perso una persona molto cara

Grave lutto per Teresa Cilia, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siciliana ha perso l’amata nonna: una grave perdita per Teresa, che era molto legata all’anziana signora. Tanto da dedicarle un dolce pensiero su Instagram dove, nonostante la lontananza dalla tv, la Cilia è ancora molto seguita. “Ecco è successo un’altra volta! Anche tu dovevi lasciarmi? Tu che sei stata un pezzo della mia vita, tu che sei stata la persona più divertente di questo mondo, tu che mi hai voluto tanto bene e io che ne voglio tanto a te! Mi mancherai e non sai quanto. Prega per noi nonnina, ciao” ha fatto sapere l’ex di Temptation Island in una storia di Instagram. Una perdita difficile da gestire per Teresa, che è molto legata alla sua famiglia e già qualche anno fa ha perso il padre a causa di un tumore.

Che fine hanno fatto Teresa e Salvatore di Uomini e Donne

Per fortuna Teresa Cilia può contare sul marito Salvatore Di Carlo. Insieme dal 2015, i due sono più che mai felici e innamorati. Proprio di recente hanno festeggiato il trentunesimo compleanno di Teresa e sono apparsi sorridenti e spienserati. Sposati dal 2016 Teresa e Salvatore sono più che mai uniti e non vedono l’ora di diventare una famiglia a tutti gli effetti, con l’arrivo di un bambino. Per amore, la Cilia ha lasciato il lavoro nella redazione di C’è posta per te ed è tornata a vivere in Sicilia, dove Di Carlo gioca in una squadra di calcio. Un piccolo grande sacrificio d’amore, che Teresa ha accettato senza troppi problemi.