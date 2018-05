Uomini e Donne oggi: tutti contro Giordano e Luigi, ospiti speciali

Oggi Uomini e Donne: Giordano e Luigi sotto accusa, anche Maria contro i corteggiatori, Rosa e Pietro in studio

Finalmente torna in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. La nuova settimana parte con una puntata ricca di colpi di scena. Ne vedremo davvero delle belle. Si parla soprattutto dei troni si Sara e Nilufar. Le due sono uscite con Nicolò, Giordano, Luigi e Lorenzo. Un’accesa discussione occupa gran parte della trasmissione. Dopo essere andate in onda le esterne di Luigi e Giordano, Gianni prende la parola. L’opinionista si è reso conto che entrambi i ragazzi hanno indossato la stessa maglia. Questo particolare dettaglio fa storcere il naso al pubblico, a Sperti, alla De Filippi, alla Affi Fella e alla Addati. Secondo la maggior parte dei presenti i ragazzi hanno provato a fare della pubblicità, ma loro negano.

Mazzocchi e Mastroianni rivelano il motivo per cui hanno indossato entrambi la stessa maglia e fanno chiamare anche il negozio per avere una conferma della loro versione. Tra tutti, Nilufar è quella che più attacca il suo corteggiatore. Lui se ne dispiace e risponde malissimo a chiunque, fino ad uscire dallo studio per tranquillizzarsi. In tutto ciò, arriva anche una burrascosa lite tra Sara e Lorenzo. In studio arrivano due ospiti speciali, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia si racconta e rivela la propria opinione sui corteggiatori. La Addati e Giordano sono andati al mare insieme e si sono baciati svariate volte. Anche con Nicolò Ferrari ci sono stati nuovi baci.

Uomini e Donne: Sara e le esterne con Luigi e Lorenzo

Dopo la scorsa puntata, Sara va in camerino da Luigi. I due discutono e lui pare ancora convinto che la scelta della tronista sia Lorenzo. La Affi Fella si arrabbia e ha gli occhi lucidi. Alla fine si abbracciano e fanno pace. Intanto, Riccardi le rivela invece di essere innamorato di lei, ma non può comunque fare a meno di agire in un determinato modo perché lui è fatto così e basta.