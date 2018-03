Uomini e Donne oggi: Luigi su tutte le furie contro Sara

Oggi Uomini e Donne: Luigi cerca di baciare Sara, lei non vuole

Oggi il Trono Classico di Uomini e Donne è totalmente dedicato a Sara e Nilufar. Dopo un’iniziale parentesi dedicata a Tina Cipollari, i suoi corteggiatori e il nuovo video-messaggio di Gemma Galgani, si passa alle esterne delle due giovani troniste. Dopo la scorsa puntata, la Affi Fella ha raggiunto Lorenzo in camerino. Il corteggiatore aveva dichiarato di volersene andare dopo aver visto il primo bacio tra la ragazza e Luigi. In ogni caso, Riccardi è rimasto. Il confronto post-registrazione non è andato benissimo. Lui pare essere ancora convinto della sua decisione. In ogni caso, alla fine fanno un’esterna insieme. Il ragazzo non parla e fa ascoltare alla tronista la registrazione di un messaggio che ha scritto per lei. La bella napoletana è felice delle parole ascoltate e i due sembrano ricominciare da zero il loro percorso.

Anche l’esterna con Mastroianni va benissimo all’inizio. I due passeggiano a Castel Sant’Angelo e poi si scambiano alcuni affettuosi gesti. Luigi le da diversi baci sulla guancia e sul collo e prova a baciarla ancora una volta sulle labbra. Sara indietreggia e lui non reagisce affatto bene. Il corteggiatore se ne va infuriato dall’esterna. In studio, il ragazzo ribadisce la sua posizione e crede che la tronista non abbia voluto baciarlo di proposito. In ogni caso, la Affi Fella si giustifica affermando di essere ancora molto indecisa e per questo non vuole baciare nessuno più nessuno dei due.

Uomini e Donne: Giordano torna in studio per Nilufar

Nilufar andata sulla neve per fare una sorpresa a Giordano. I due parlano, si confrontano e fanno pace. In ogni caso, il corteggiatore sembra convinto di non voler fare più alcun passo verso la tronista. Anche con Nicolò, la Addati ribadisce la sua volontà di continuare a conoscerlo e capire chi tra i due preferisca. In studio, la giovane viene molto criticata per mancanza di emozioni nelle esterne, ma lei continua a dichiarare di essere invece molto interessata ai suoi due corteggiatori.