Uomini e Donne oggi: baci infuocati per Sara e Nilufar

Oggi Uomini e Donne: Sara bacia Lorenzo, Giordano torna e bacia Nilufar

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne per questo inizio settimana. I telespettatori verranno sorpresi da baci infuocati e importantissime dichiarazioni d’amore. Si parte subito dal trono di Sara. Questa settimana, Luigi non è voluto andare in esterna a causa della scorsa registrazione. Il ragazzo non ha infatti gradito l’atteggiamento della Affi Fella nei confronti di Lorenzo. Secondo Mastroianni, lei sa già che sceglierà Riccardi. La giovane va su tutte le furie e i due discutono animatamente in studio. In tutto ciò, l’ex di Temptation Island non è andata a riprendere il corteggiatore perché convinta di non aver fatto niente di male. Si passa poi all’uscita con Lorenzo. Il giovane ha fatto il compleanno e la tronista le ha organizzato una super sorpresa.

Sara e Lorenzo hanno trascorso insieme il giorno del compleanno del corteggiatore. Insieme stanno molto bene e lei gli elenca tutti i suoi difetti. Successivamente, scatta il nuovo bacio. In ogni caso, una volta tornati in studio, la Affi Fella si toglie qualche sassolino dalle scarpe. La tronista non apprezza il fatto che Riccardi esce con persone famose e che lo mostri anche sui social. Il giovane non è affatto preoccupato e dichiara di non poter abbandonare le sue amicizie di punto in bianco solo perché si trova a Uomini e Donne. In tutto ciò, Luigi non parla e non interviene. Lorenzo chiede a Sara di ballare, ma lei rifiuta l’invito per la storia degli amici.

Uomini e Donne: Giordano bacia Nilufar

Nilufar chiama Giordano per chiedergli di tornare a corteggiarla. Lui rifiuta, ma poi cambia idea. I due si vedono e si confrontano su quanto è accaduto. Una volta conclusa l’esterna, Mazzocchi e ne va senza salutarla. Lei ci rimane male e lui torna indietro e la bacia appassionatamente. Il loro è un bacio molto lungo e passionale che lascia tutti senza parole. L’esterna con Nicolò è stata organizzata dalla tronista. La tronista cerca di rimediare per non aver parlato molto del bacio con Ferrari, ma lui crede che la sua sia solo una furbata.