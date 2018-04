Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando torna

Oggi Uomini e Donne non va in onda, torna il 3 Aprile 2018

Maria De Filippi e tutto lo staff di Uomini e Donne è in vacanza per le feste pasquali. Le nuove puntate del Trono Classico ed Over tornano in onda Martedì 3 Aprile 2018. La trasmissione pomeidiana più amata dai telespettatori italiani quest’oggi non verrà trasmessa. Per questo Lunedì 2 Aprile, Canale 5 farà a meno dei tronisti, dei corteggiatori, dei cavalieri e delle dame. Nella programazzione mediaset è infatti prevista la messa in onda deo film di Jon Avnet, Qualcosa di personale. Per capire come sono andate a finire le cose tra Sara, Nicolò, Nililufar, Mariano e i loro rispettivi corteggiatori bisogna attendere ancora un giorno. Lo stesso vale anche per i Senior, anche loro super seguiti ed amati dal pubblico.

Da Martedì 3 Aprile 2018 la messa in onda di Uomini e Donne torna regolarmente dalle 14.45 alle 16.10 su Canale 5. Intanto, per quest’oggi, il pubblico si interesserà alla trama di Qualcosa di Personale. La protagonista è una donna di nome Sally che per realizzare il sogno di divenire una grande star del giornalismo decide di lasciare il Nevada e trasferirsi a Miami. Le cose per la giovane donna si stravolgeranno nel momento in cui conosce Warren Justice. Lui è caporedattore di una rete locale che alla fine si inamora di Sally. Insomma, ci attende una grande e bellissima storia d’amore, senza dubbio ricca di inaspettati e sorprendenti colpi di scena. Subito dopo, alle 16.10, andrà in onda il consueto appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi. Stefano De Martino ci aggiornerà come sempre sugli sviluppi e le ultimissime novità riguardanti i naufraghi dell’Honduras.

Per domani, 3 Aprile, è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Al momento non è ancora chiaro se andrà in onda il Trono Classico o quello Over. Attendiamo ulteriori dettagli. Intanto, potete leggere le anticipazioni dell’ultima movimentata registrazione dedicata ai più giovani.