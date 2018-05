Uomini e Donne oggi: pesante segnalazione su Mariano Catanzaro

Oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro sotto accusa, arriva una segnalazione

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sarà completamente incentrata su Mariano Catanzaro. La redazione del programma di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione sul simpatico tronista napoletano. La conduttrice decide di non mandare in onda il video delle esterne con Valentina ed Eleonora e passa subito al dunque. La padrona di casa comunica al diretto interessato che qualcuno ha raccontato di averlo visto in un locale mentre bacia appassionatamente una donna. Il giovane smentisce il fattaccio e rivela di essere stato in questo noto lido solo per prendere il sole dopo aver telefonato il suo amico. Quasi nessuno sembra credere alla versione raccontata dal ragazzo. Tina Cipollari pensa addirittura che Catanzaro si faccia pagare, nonostante sia vietato fare serate mentre si è seduto sul trono.

La questione tiene banco a lungo, finché Valentina ed Eleonora non decidono di chiamare la persona della segnalazione. La ragazza decide di parlare con le due corteggiatrice senza le telecamere e senza Mariano. Una volta rientrate in studio, la Pivati e la Fortini sono in confusione. La prima decide di andare immediatamente via, mentre l’altra prova prima ad avere un confronto con Catanzaro. Lui le segue, ma non sa come comportarsi. Maria De Filippi è molto arrabbiata e cerca di spiegare a tutti il suo punto di vista. Anche Sara e Nilufar credono che il loro collega abbia sbagliato anche solo ad andare a ballare.

Uomini e Donne: chiarimento tra Nilufar e Giordano

Passati al torno di Nilufar, si parla subito di Giordano. Lei non lo ha portato in esterna, mentre lui decide di prendere parola per scusarsi. Il giovane sa di aver sbagliato nei modi, ma non comprende come sia possibile che la tronista non abbia pensato di credergli neanche un minuto. La Addati da la sua versione dei fatti e accetta le scuse, fino ad arrivare ad un chiarimento finale.