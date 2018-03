Uomini e Donne oggi: primi corteggiatori per Tina, Nilufar piange

Oggi Uomini e Donne: Tina tronista, arrivano i corteggiatori e il messaggio di Gemma

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte in modo completamente diverso dal solito. Maria De Filippi manda in onda un video-messaggio di Gemma Galgani. La dama del Trono Over ha chiesto alla redazione di poter essere la nuova opinionista dei giovani, poiché anche la Cipollari è divenuta una tronista. Successivamente, la conduttrice annuncia l’arrivo dei primi corteggiatori che hanno chiamato per conoscere Tina. Scendono le scale dello studio svariati uomini, tutti molto giovani. L’esuberante opinionista ne resta sorpresa e chiede quanti anni abbiamo. Si passa poi a Nilufar e Sara. Quest’ultima è andata in camerino da Luigi dopo la scorsa registrazione.

Il giovane era uscito dallo studio a causa del bacio visto tra la tronista e Lorenzo. I due discutono e lui sembra essere piuttosto convinto a non tornare in trasmissione. Oggi, Mastroianni c’è. Il giovane rivela di essere tornato per rispetto al sentimento che prova per la Affi Fella, anche se non ha intenzione di dimostrare più nulla. Riccardo ha ascoltato ciò che Sara ha detto a Luigi riguardo il loro bacio. Il ragazzo è molto arrabbiato e raggiunge la tronista per potersi confrontare. Lui la attacca per aver sminuito quello che c’era stato tra loro, ma lei non apprezza tale atteggiamento. Nicolò Fabbri è andato a prendere la giovane in un bar, per poi portarla a casa sua. I due parlano della famiglia e sono molto vicini. In studio, il corteggiatore romano viene accusato dagli altri, ma Sara rivela di aver fatto ben due esterne insieme a lui.

Uomini e Donne: Nilufar va da Lorenzo, Giordano e Nicolò si eliminano

Nilufar ha deciso di raggiungere Lorenzo in hotel.I due parlano e oggi il corteggiatore rivela di non essere del tutto indifferente nei confronti della napoletana. Giordano è molto arrabbiato e decide così di eliminarsi, stessa cosa fa Nicolò Ferrari. La tronista resta male e piange perché non riesce a viversi al meglio questa grande esperienza. In ogni caso, vi anticipiamo che Mazzocchi tornerà.