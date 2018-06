Uomini e Donne oggi, Luigi e Sara non stanno più inseme? Verità

Oggi Uomini e Donne, Luigi e Sara si sono lasciati? Parla Mastroianni

Grandissimo scoop per i fan di Uomini e Donne. Dopo svariate settimane sembra sia pronta a venire a galla la verità sulla presunta crisi e/o rottura tra Sara e Luigi. A svelare qualche dettaglio in più su questa contorta storia d’amore è una lettrice del blog News UeD. Una ragazza ha raccontato di aver incontrato Mastroianni in un locale di Roma, più precisamente a Ponte Milvio. Mentre era in compagnia del fratello di Giordano Mazzocchi, la scelta della Affi Fella pare abbia risposto con decisione ad una precisissima domanda. Delle persone sembrano aver chiesto al bel siciliano come stesse andando con la sua donna e di fronte ad un quesito simile, il diretto interessato pare abbia deciso di non restare nuovamente in silenzio.

Il blog News UeD ha riportato per filo e per segno il racconto della persona che ha incontrato Luigi. Secondo quanto riportato dalla fan, quando gli è stato chiesto come stesse andando con Sara, Mastroianni pare abbia risposto urlando: “Mi sono lasciato raga.” In ogni caso, sui social continuano a restare entrambi in silenzio. Nonostante abbiano deciso di non svelare a nessuno cosa stia accadendo, sia l’ex corteggiatore che la bella napoletano continuano ad essere super seguiti e soprattutto super attivi sui social. Al momento, tutti gli indizi arrivato sembrano confermare fermamente la rottura di cui si sta tanto parlando ultimamente. Nel frattempo, la Affi Fella ha deciso di prendere le distanze da alcuni screen apparsi su Instagram che riportavano il suone nome e cognome.

Uomini e Donne: Sara prende le distanze dalle voci contro Luigi

Sembrava che Sara avesse risposto male sui social a qualche fan di Luigi. Dopo gli screen apparsi su Instagram, la diretta interessata ha chiarito la sua posizione, garantendo di non aver mai detto nulla di simile. Aspettiamo e vediamo come andrà a finire questa assurda storia.