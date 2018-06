Uomini e Donne Oggi, Luigi Matroianni risponde a domanda diretta su Sara: ‘Work in progress…’. L’ultima news sulla coppia

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, la soap opera d’amore continua. La coppia sbocciata nell’ultima edizione di Uomini e Donne continua a tenere banco. L’ultima news la offre l’ex corteggiatore che non si è tirato indietro sulla domanda diretta da cui è stato raggiunto. Inutile dire che l’argomento su cui è stato stuzzicato è il rapporto che sta vivendo con l’ex di Nicola Panico: “Ti sei lasciato oppure no?”. Ricordiamo che negli ultimi giorni tra i due è successo un po’ di tutto. Sara ha confermato di essere entrata in crisi con il fidanzato. Dopo tale conferma sui social è imperversata la polemica che ha visto alcuni fan di Matroianni criticare la ragazza. Come se non bastasse è intervenuto anche il padre di quest’ultima.

Ma procediamo con ordine. In un locale notturno, come documentato da un video postato dall’attendibile blog Isa e Chia, Luigi Mastroianni è tornato a parlare della situazione sentimentale con Sara Affi Fella e si è espresso nei seguenti termini: “Mi state chiedendo tutti se mi sono lasciato. Posso solo dire work in progress“. La questione dunque rimane aperta e ricca di soluzioni, forse anche positive e speranzose. Molti fan però non credono a un lieto fine, tenendo conto pure degli ultimi indizi social seminati sia dalla Affi Fella sia da Matroianni.

Uomini e Donne Oggi, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: piovono critiche sull’ex tronista, interviene il padre

La storia di Sara e Luigi sembra sempre più tingersi dei colori di una soap opera: colpi di scena che si succedono giorno dopo giorno, crisi, allontanamenti veri o presunti, indizi, smentite, commenti e chi più ne ha più ne metta. A non mancare purtroppo sono anche le polemiche e le critiche che piovono dai social. In particolare quelle che hanno raggiunto l’ex tronista sono state inopportune e fuori luogo (come, ahi noi, spesso capita nella ‘terra di mezzo’ della rete). Così nella giornata di ieri la ragazza 21enne nata a Isernia si è fatta ‘aiutare’ dal padre che è comparso assieme a lei in un’Instagram Stories: missione? Rispondere agli haters.