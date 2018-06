Uomini e Donne oggi, Luigi conquista Maria: parla la De Filippi

Oggi Uomini e Donne, Maria De Filippi: bellissime parole sul corteggiatore Luigi Mastroianni

Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo visto Sara scegliere Luigi. In ogni caso, durante la registrazione è accaduto qualcosa in più di ciò che poi è stato mandato in onda su Canale 5. A rivelarci ogni dettaglio è la talpa del blog Il Vicolo delle News, ovviamente presente in studio. Dopo i best moments e l’esterna in villa, Maria De Filippi ha invitato Mastroianni e Lorenzo Riccardi ha lasciare lo studio e ad aspettare dietro le quinte di essere richiamati dalla tronista. Prima di passare alla scelta finale, dopo l’arrivo della Affi Fella, la padrona di casa ha domandato alla diretta interessata se fosse in ansia e se avesse paura di ricevere un no. Lei ha ammesso di avere il timore di essere rifiutata.

Di fronte alle parole della giovanissima ragazza, Maria De Filippi si è lasciata andare ad un suo personalissimo parere nei riguardi dei due corteggiatori. A quanto pare, la conduttrice è sempre stata convinta che Sara avrebbe ricevuto un si secco sia da Luigi che da Lorenzo. Su quest’ultimo ha confessato di essere stata pronta a mettere dieci mani sul fuoco. Su Mastroianni ha invece rivelato che se fosse stato un no avrebbe dovuto chiudere il programma, mettendosi a fare tutt’altro. A quanto pare, la moglie di Maurizio Costanzo non ha mai minimamente pensato che il giovane siciliano potesse dare una risposta negativa.

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ha conquistato anche Maria De Filippi

Sembrerebbe proprio che l’educazione, l’eleganza e la spontaneità di Luigi abbiano conquistato anche il cuore di Maria De Filippi. Tutti i presenti in studio si sono mostrati molto felici di scoprire che la scelta di Sara sia ricaduta proprio sul bellissimo Mastroianni. A pochissimi giorni dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, la coppia appare felice, innamorata e serena.