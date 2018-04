Uomini e Donne oggi, le parole shock di Giorgio: “Fuori vedo altre donne”

Uomini e Donne oggi: Giorgio Manetti fa una confessione inaspettata

Giorgio Manetti a Uomini e Donne rivela di avere altre donne fuori dal programma. Si tratta di una notizia che lascia Gianni Sperti senza parole. L’opinionista in studio non riesce ad accettare quanto detto dal cavaliere. Infatti, solitamente i partecipanti non possono avere altre relazioni al di fuori del programma. Ma Giorgio dichiara, a questo punto, di non avere delle vere e proprie storie d’amore con altre donne, ma solo dei rapporti fisici. Gianni non cambia la sua opinione e rivela che da ora in poi tutte le signore che verranno a conoscere il cavaliere dovranno mettere in conto che lui vede fuori anche altre donne. Questa rivelazione ha un po’ complicato la situazione, ma anche dato ragione ad Alessandra. Quest’ultima è la dama con cui il Manetti si stava attualmente frequentando. La donna, però, ha scelto di mettere fine a questa conoscenza.

Giorgio non rispetta, dunque, pienamente le regole del programma. Sebbene non abbia delle vere e proprie relazioni con loro, si vede con altre donne. In futuro potrebbe essere difficile per altre dame conoscere il Manetti, consapevoli del fatto che lui vada a letto con altre. Gianni Sperti cerca, ancora una volta, di far notare al pubblico ciò che pensa su Giorgio, il quale è riuscito a confermare i suoi dubbi con questa dichiarazioni. Tra l’opinionista e il cavalieri ha inizio l’ennesima discussione, che ha animato gli animi in studio. Anche Gemma Galgani si è intromessa, affermando di aver a questo punto il sospetto che Giorgio si vedesse con un’altra mentre messaggiava con lei.

Uomini e Donne: Gianni Sperti non accetta la rivelazione di Giorgio Manetti

Una puntata molto animata quella del trono overo del 20 aprile, dopo la precedente che ha visto protagonista Sossio. Intanto, Alessandra è convinta di voler chiudere la conoscenza con Giorgio. Quest’ultimo, però, non prende molto bene la decisione della dama, apparendo furioso. Alessandra chiede, inoltre, a Maria De Filippi di poter restare nel programma per avere la possibilità di consocere un altro cavaliere.