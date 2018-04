Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo sempre più distanti

Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo: i continui litigi separano i due protagonisti del trono over

Continuano le discussioni a Uomini e Donne tra Ida e Riccardo del trono over. I due non riescono a trovare un punto d’incontro. Inizialmente sembrava andare tutto bene, ma la dama non si è mai pienamente fidata di lui. Infatti sappiamo che quest’ultimo ha cercato di tenere il suo passato sempre lontano. Ida ha tentato di conoscere le vecchie situazioni sentimentali del cavaliere. Riccardo, però, ci ha sempre tenuto a nascondere il tutto. A rivelare alla dama i segreti dell’uomo ci ha pensato Sossio, sebbene il diretto interessato non abbia mai confermato le parole del rivale. Infatti, Riccardo ha sempre dichiarato che la versione di Sossio non fosse vera. Proprio questo segreto arrivato alle orecchie di Ida è riuscito a complicare la situazione. Ida è molto amata dal pubblico di Canale 5, che la sostiene e che, allo stesso tempo, non vede di buon occhio Riccardo. Quest’ultimo, secondo i telespettatori e gli opinionisti, non si comporterebbe nel migliore dei modi nei confronti di Ida. Infatti, la dama si lamenta spesso degli atteggiamenti dell’uomo, facendo però notare di essere ormai troppo presa da lui. Infatti, nonostante tutto, non riesce a prenderne le distanze.

Nella puntata del trono over del 18 aprile, Ida ha fatto ancora notare di sentirsi lontana da Riccardo. “Non riesci a darmi quello che voglio io. Sei lontano, pensi tutt’altro”. Lui non conferma queste parole, ma le chiede semplicemente di non essere troppo pesante. Ma ecco che Ida torna sul punto della situazione rivelando: “Non voglio diventare la tua vittima d’amore. Non ti chiedo tanto, chiedo cose normali.”. Intanto, Tina Cipollari le chiede di mettere la parola fine a questa storia, poiché secondo lei Riccardo non è per nulla interessato. La puntata termina con il cavaliere che lascia lo studio.

Uomini e Donne, tutti chiedono a Ida di allontanarsi da Riccardo

Riccardo è convinto che dietro le continue lamentele di Ida ci sia proprio Sossio. Eppure pare proprio che non sia questo il problema. I due, infatti, non riescono proprio a trovarsi. Le stesse amiche di Ida le avrebbero consigliato di allontanarsi, poiché non pensano sia il tipo di uomo adatto a lei. Nonostante tutto ciò, la dama continua a sperare in un cambiamento. Con il tempo, però, i due sembrano allontanarsi sempre di più, forse scocciati per i continui tira e molla.