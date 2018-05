Uomini e Donne oggi, Giordano: promessa a Sara mantenuta: fan sorpresi

By

Oggi Uomini e Donne, grande sorpresa: Giordano, Nilufar, Sara e Luigi insieme

Dopo la scelta e dopo il si ricevuto da Luigi Mastroianni, Sara Affi Fella ha fatto una speciale richiesta a Giordano. L’ormai ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto a Mazzocchi di promettergli che una volta fuori dalla trasmissione si sarebbero rivisti tutti insieme, Nilufar compresa. È ormai noto a tutti che il giovane e la Addati non stanno vivendo al meglio la loro storia d’amore, tant’è che alcuni hanno iniziato a pensare che potrebbero lasciarsi prima del previsto. In ogni caso, ad oggi, le cose sembrano essere migliorate e la prova arriva dai profili social dei diretti interessati. Partiamo infatti con l’informarvi che l’ex corteggiatore ha mantenuto la parola data alla Affi Fella.

Giordano, Nilufar, Luigi e Sara stanno trascorrendo una giornata insieme e sul profilo di Mazzocchi è apparso un bellissimo scatto. I quattro si sono mostrati ai fan sorridenti ed innamorati. Sembrebbe proprio che tra le due coppie stia nascendo una bellissima amicizia. Non è un segreto che nel corso di questi mesi vissuti nello studio del Trono Classico, Mastroianni e Mazzocchi sono diventati praticamente inseparabili. I followers sperano che lo stesso possa accadere anche tra Sara e Nilufar. A quanto pare, le cose vanno meglio anche tra la Addati e la sua scelta. Lei sa di aver sbagliato tutto e sta cercando i tutti i modi di farsi perdonare e di riacquistare pieno la fiducia del suo amato.

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: la crisi sta passando

Giordano ha preso molto male la questione tra Nilufar e Stefano venuta a galla la scorsa settimana. Nonostante ciò, il giovane ha deciso di restare al fianco della sua fidanzata. In queste ore, l’ex tronista ha pubblicato una storia palesemente dedicata a Mazzocchi. “Amore mio grande, amore che mi credi… Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che lo vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai….!”