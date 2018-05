Uomini e Donne oggi: Gemma sceglie Giorgio, Marco va via

Uomini e Donne oggi: Marco chiude con Gemma, che sceglie Giorgio

A Uomini e Donne, Marco ha scelto di chiudere con Gemma. L’ultima decisione presa dalla dama non è ovviamente stata apprezzata dal cavaliere. Scendendo nel dettaglio, dopo l’intromissione di Giorgio della scorsa puntata, i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro durante l’esterna. Marco ha deciso di andare a trovare la Galgani a Torino. La dama è apparsa piuttosto arrabbiata, poiché secondo lei il cavaliere la avrebbe fatto delle imposizioni. Gemma ha ammesso di non voler iniziare alcuna relazione con una persona che le impone delle cose. La Galgani ha rivelato di averci creduto veramente in Marco, in quanto era convinta del fatto che potesse essere la persona che sta cercando. Nonostante ciò, Gemma ha dichiarato di voler continuare a sil cavaliere, ma solo senza imposizioni. Dunque, se lei volesse ballare con Giorgio, Marco non dovrebbe creare problemi. Ma l’uomo ha ammesso di non poter accettare questa condizione. Infatti, il cavaliere ha dimostrato di essere convinto del fatto che Gemma sia ancora innamorata del Manetti.

Per la Galgani la conoscenza con Marco può, duque, andare. Sebbene sia convinto del fatto che Giorgio potrebbe sempre rappresentare per loro un ostacolo, il cavaliere ha scelto di accettare le condizioni della dama. Questa sua decisione ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che a questo punto ha chiesto all’uomo di non lamentarsi più dell’atteggiamento di Gemma. Ed ecco che Marco ha cambiato idea nel momento in cui Maria De Filippi ha chiesto alla dama con avrebbe voluto ballare. Gemma ha risposto di voler fare un ballo con Giorgio. Questa scelta ha mandato su tutte le furie Marco, il quale ha deciso di lasciare la postazione e di chiudere una volta per tutte con la Galgani.

Uomini e Donne: dura discussione tra Gemma e Marco, la decisione del cavaliere

Gemma non è apparsa molto sconvolta dalla decisione presa da Marco. La dama è convinta di voler a fianco una persona che non le metta imposizioni. Inoltre, l’atteggiamento del cavaliere spaventa molto la Galgani. Ormai Marco è alquanto deluso dal comportamento di Gemma, tanto che ha ancora una volta ribadito di essere stato da lei rifiutato in camera da letto.