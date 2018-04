Uomini e Donne oggi e domani 1 Maggio non va in onda

Uomini e Donne, oggi e domani 1 Maggio 2018 non va in onda: ecco quando torna e con quale trono

Uomini e Donne oggi non va in onda e non verrà trasmesso neanche domani, 1 Maggio 2018. Quest’anno, la redazione del programma condotto da Maria De Filippi ha deciso di andare in vacanza e fare ponte lungo per la festa dei lavoratori. In ogni caso, non perdetevi d’animo. La trasmissione pomeridiana più amata dagli italiani torna in onda Mercoledì 2 Maggio 2018 dalle 14.45 alle 16.10 circa. I telespettatori verranno sorpresi con una puntata ricca di colpi di scena. Come già annunciato la settimana scorsa, Mercoledì ci sarà la scelta di Nicolò Brigante. Il tronista siciliano ha deciso di concludere il suo percorso insieme a sole due corteggiatrici, Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Come con Paolo Crivellin, anche per questa nuova scelta non si ha alcuna anticipazione.

Come Paolo, Angela e Marianna, anche Nicolò ha trascorso del tempo in una villa insieme a Marta e Virginia. Brigante ha avuto modo di viversi più intesamente entrambe le ragzze, per poi prendere una decisione definitiva. Anche se al momento i diretti interessati non possono rilasciare alcuna dichiarazione neanche sui social, sembra sia arrivato qualche interessante e inaspettato indizio. Mentre la Pasqualato è praticamente scomparsa dai social dal momento in cui è stata nella villa, la Stablum ha invece pubblicato alcune foto e storie mentre era in compagnia di alcuni amici. Che quest’ultima sia tornata alla sua vita di sempre e stia affrontando una qualche delusione circondata dall’affetto dei suoi cari?!?!

Oltre alla scelta di Nicolò, si andrà avanti anche con gli altri troni. Nel corso delle prossime puntate del Classico, vedremo Nilufar annunciare la sua scelta. La napoletana ha infatti deciso di scegliere nel corso della prossima registrazione. La Addati pare sia convinta che il suo uomo sia ormai uno tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Brigante.