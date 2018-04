Uomini e Donne oggi è il compleanno di Nilufar: il regalo di Nicolò

Oggi Uomini e Donne: è il compleanno di Nilufar, arriva il regalo di Nicolò Federico Ferrari

Oggi, sabato 7 aprile 2018, la tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha compiuto venti anni. E il corteggiatore Nicolò Federico Ferrari non ha perso tempo: si è reso protagonista di un romantico gesto allo scoccare della mezzanotte. Nelle storie di Instagram il giovane ha postato un video nel quale manda gli auguri all’italo-persiana, con tanto di invito ben preciso: “Stringimi forte a te!”. Una dedica che sicuramente Nilufar apprezzerà e che avvicinerà ancora di più i due. E sì, perché a poche settimane dalla scelta Nilufar e Nicolò sono più che mai vicini e in sintonia. Nell’ultima registrazione del Trono Classico i due si sono baciati, mandando su tutte le furie l’altro corteggiatore Giordano Mazzocchi.

E a proposito di Giordano, al momento in cui scriviamo, non ha ancora fatto alcun augurio a Nilufar Addati per il suo compleanno. Che il ragazzo sia ancora arrabbiato per quanto visto nel corso della puntata di Uomini e Donne? Molto probabilmente sì e sono in molti a scommettere che alla fine Nilufar non sceglierà Giordano – che è il preferito del pubblico – bensì Nicolò. E per il bel Mazzocchi, che nello studio di Mari De Filippi ha fatto amicizia con Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, potrebbero aprirsi le porte per diventare tronista a settembre…

Uomini e Donne: la scelta di Nilufar è vicina

La scelta di Nilufar a Uomini e Donne è sempre più vicina: mancano poche settimane alla fine di questa edizione della trasmissione. Al momento, però, non c’è ancora una data precisa.