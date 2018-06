Uomini e Donne oggi, Claudio Sona cambia look: tutti senza parole

Oggi Uomini e Donne, Claudio Sona sorprende tutti: da moro a biondo platino

Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è davvero molto riduttivo. Nessuno dei sostenitori del giovane di Verona si sarebbe mai aspettato una cosa simile. Il tutto è stato anticipato da una storia pubblicata su Instagram. Il ragazzo si è mostrato con la carta stagnola tra i capelli mentre si trovava dal suo parrucchiere di fiducia. Pochissime ore dopo, quello che ad oggi pare essere l’ex fidanzato di Mario Serpa ha mostrato a tutti gli utenti del web il suo nuovo look.

Claudio ha deciso di cambiare colore di capelli e da un naturalissimo castano è passato ad un biondo platino. Una svolta decisamente sorprendete e che ha lasciato un po’ tutti noi a bocca aperta. Con l’autoironia che lo ha sempre contraddistinto, il diretto interessato scrive: “Gli uomini preferiscono le bionde!” A prima vista, l’ex del Trono Gay sembra un’altra persona e non più il giovane che eravamo abituati a vedere. Con un altro video postato sul suo profilo, Sona ha fatto sapere di avere ben due problemi. A quanto pare, il suo telefono non lo riconosceva e in più era preoccupato di cosa avrebbe potuto dire la mamma. Il giovane era infatti convinto che per la sua cara sarebbe stata una grande e inattesa sorpresa.

Uomini e Donne, Claudio Sona e i capelli biondo platino: i commenti social

La mamma di Claudio ha ammesso (ovviamente) di amarlo anche con i capelli biondo platino. I fan hanno appreso la notizia di questo cambio colore con grande entusiasmo. Quasi tutti hanno ammesso di trovarlo davvero bene con il nuovo spiazzante look. Senza dubbio, quando uno è bello sta bene con qualsiasi taglio e colore. Una cosa è certa, Sona ha avuto tanto coraggio.