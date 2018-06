Uomini e Donne Oggi, Clarissa e Federico altro trasloco. Poi lunga sfuriata della Marchese. Polemica sulle faccende domestiche: “Casa mia brilla…”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne continuano la loro love story oltreoceano, baciati dal sole della rovente Miami. L’ex tronista, sempre attiva sui social, in questi giorni ha fatto sapere di essere pronta a un nuovo trasloco con il suo compagno. Destinazione? Sempre il capoluogo della Florida, ma nei pressi dell’incantevole South Pointe Park, uno dei luoghi più belli di Miami Beach. Ma le sorprese non sono finite qui. Nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha pure voluto mettere i puntini sulle I a proposito di un fastidioso vociferio che ha rumereggiato sul suo profilo Instagram. E lo ha fatto lasciandosi andare a una lunga sfuriata, puntualizzando un paio di questioni.

Era lo scorso ottobre quando Clarissa e Federico volavano a Miami per una ‘nuova vita’. I due pare si siano ambientati benissimo negli USA ed ora sono pronti a traslocare nuovamente. “Scorci bellissimi. Ragazzi per voi che venite a #Miami in vacanza – scrive la Marchese – vi consiglio di fare una passeggiata a #SouthPointPark. Io me ne sono letteralmente innamorata ed è per questo che l’1 luglio ci trasferiremo lì! “. Per l’ex tronista però non è proprio tutto rosa e fiori. Le polemiche italiane infatti la raggiungono pure negli States. In particolare una frecciata su Instagram (‘I servizi a casa mai? Lavora e suda come il resto del mondo’) le hanno fatto perdere le staffe: “Io lavoro, sudo e di certo faccio i servizi a casa ogni giorno, casa mia brilla, per inciso! Ma capite che non posso postare foto in cui passo L’aspirapolvere o mentre studio?!”

Uomini e Donne Oggi Clarissa dura: “Noi non stiamo lì di certo a dirvi ‘alza il cu.o e vai a pulire casa!'”

“Voi vedete solo i momenti di ‘leggerezza’ – continua Clarissa – perché quando scorrete la home di Instagram, anche voi siete in pausa, di certo non state risolvendo i problemi del mondo […] per cui risparmiatemi sta pesantezza perché quando siete ‘buttati’ sul divano con il cellulare in mano di certo non state sudando le famose 7 camicie”. Infine arriva la dura chiosa: “Ma noi non stiamo lì di certo a dirvi ‘alza il cu.o e vai a pulire casa!’”. Polemiche a parte l’ex tronista e Federico pare si stiano togliendo molte soddisfazioni a Miami: la Marchese ha intrapreso una nuova attività lavorativa e Gregucci prosegue il suo corso sportivo. Inoltre si apprestano alle nozze. Auguri.