Uomini e Donne oggi, Alex vicino a Claudio Merangolo dopo Alessandro?

Oggi Uomini e Donne, Alex Migliorini ripensa a Claudio Merangolo? Curiosi movimenti social dopo Alessandro

Capitolo definitivamente chiuso quello di Alex Migliorini con Alessandro D’Amico. La coppia nata nel corso dell’ultima stagione del Trono Gay di Uomini e Donne non è durata a lungo. La storia d’amore tra i due sembrava essere da favola, poi qualcosa è andato storto. Per divergenze familiari, caratteriali e così via, i due giovani hanno deciso di lasciarsi. Una volta ufficializzata la rottura, se ne sono dette davvero di tutti i colori sul web. I due ex hanno anche avuto alcuni battibecchi e ad oggi tutto pare essere finito del dimenticatoio, o quasi. Tra i fan c’è sempre chi spera nel ritorno di fiamma. In queste ore è però successo qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola, o almeno così potrebbe essere per quanto riguardo la situazione sentimentale dell’ex tronista di Verona.

Nel corso del trono di Alex abbiamo avuto modo di conoscere il bellissimo Claudio Merangolo di Roma. Il giovane è stato corteggiatore di Migliorini, per poi finire ad essere la non scelta. Il tronista preferì infatti la simpatica e il fascino del ‘bello e impossibile’ D’Amico. Subito dopo il Trono Gay, il rapporto tra i tre sembravano essere tutto fuorché distesi. Ad oggi, le cose sono cambiate. A quanto pare, nella pentola bolle qualcosa di molto interessante. Alex e Claudio hanno infatti iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Già alcuni mesi fa, l’ex corteggiatore dimostrò di non portare rancore e di vedere nel ragazzo di Verona una bellissima persona.

Uomini e Donne: Claudio e Alex sempre più vicini dopo Alessandro D’Amico

Dopo il ‘segui’ reciproco, Alex e Claudio decideranno di sorprendere i fan con un incontro inaspettato?! Staremo a vedere. In ogni caso, al momento, sembrano essere entrambi single, perciò potrebbe accadere davvero di tutto. Non è detto che se l’amore non sia scoppiata nello studio di Uomini e Donne, non possa arrivare ora a telecamere spente.