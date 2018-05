Uomini e Donne, Nicolò Federico Ferrari attacca Nilufar per via della tresca con Stefano Guglielmini

Nilufar Addati ha ammesso tutto a Uomini e Donne: durante i primi mesi del suo Trono ha avuto una relazione clandestina con Stefano Guglielmini. L’ex tronista è dispiaciuta per quanto compiuto ma Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore dell’italo-persiana, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla ragazza. Il giovane ha criticato implicitamente il comportamento della napoletana, ritenendolo del tutto poco onesto e sincero. La stoccata di Nicolò è arrivata con ironia, ma non ha lasciato indifferente i fan del programma di Canale 5.

Nicolò Ferrari ha condiviso uno scatto di un’insegna stradale “Vicolo dell’Onestà” e poi ha aggiunto una frase del fisico e scrittore tedesco Georg Christoph Lichtenberg: “Oggigiorno abbiamo più dottori di onestà che uomini onesti”. Il riferimento è al comportamento che Nilufar ha avuto a Uomini e Donne, quando ha avuto da ridire su altre persone per i loro atteggiamenti poco chiari e subdoli. Non a caso nelle ultime settimane la giovane è stata aspramente criticata pure da Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, e da Antonella Fiordelisi, ex corteggiatrice di Mattia Marciano.

Non si è invece ancora espresso sulla questione Mariano Catanzaro. L’ex tronista è stato attaccato da Nilufar per via della segnalazione arrivata nei suoi confronti durante una serata in discoteca. Lo farà a breve?

Uomini e Donne: la tresca di Nilufar e Stefano – VIDEO

Il video dell’ammissione di Nilufar Addati a Uomini e Donne sul rapporto con Stefano Guglielmini: