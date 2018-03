Uomini e Donne, Nilufar: bellissima sorpresa per Giordano Mazzocchi

Uomini e Donne, Nilufar Addati va da Giordano Mazzocchi: romantica sorpresa

Giordano ha deciso di eliminarsi a causa dell’atteggiamento di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ha infatti cercato un nuovo confronto con Lorenzo Riccardi, nonostante lui si fosse ormai baciato con Sara Affi Fella. Di fronte a tale scelta, Mazzocchi non è voluto restare in studio un secondo di più. Nel corso dell’ultima registrazione, avvenuta Domenica 4 Marzo 2018, il giovane era uno dei grandi assenti. Ad oggi scopriamo che le cose potrebbero aver preso una nuova e positivissima svolta. La Addati aveva dichiarato, dopo non averlo visto seduto tra gli altri corteggiatori, di volerlo andare a riprendere a tutti i costi perché molto importante per lei. Ora scopriamo che la ragazza ha mantenuto la parola ed ha raggiunto il bel Giordano.

Il blog de Il Vicolo delle News ha infatti ricevuto una succulenta segnalazione con tanto di foto. Nello scatto si vedono due giovani seduti sulla neve mentre sembrano chiacchierare e confrontarsi. Non si riesce a capire di chi si tratti, ma chi ha fatto la fotografia afferma con decisione che si tratta proprio di Nilufar e Giordano. A quanto pare, lei gli ha fatto una sorpresa e lo è andato a trovare ad Ovindoli, sulle sue amatissime piste da sci dove il giovane lavora a contatto con i bambini. Il gesto della tronista è stato dettato dal cuore o solo dalla richiesta del pubblico?! Non è infatti un segreto che Mazzocchi sia il preferito dei fan di Uomini e Donne.

Nilufar va da Giordano: colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne

Insieme a Luigi Mastroianni, Giordano ha ricevuto innumerevoli consensi da parte dei telespettatori che, oltretutto, vorrebbero vederlo sul prossimo trono. A questo punto non ci resta che attendere le prossime registrazioni del Trono Classico per capire se il giovane abbia deciso di tornare alla corte della Addati o se invece abbia deciso di chiudere definitivamente ogni rapporto. Al momento, gli indizi sembrano promettere bene.