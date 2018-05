Uomini e Donne, Nilufar ha scelto Giordano: sorpresa in studio

Uomini e Donne: chi ha scelto Nilufar? Giordano Mazzocchi

Sorpresa durante la scelta di Nilufar a Uomini e Donne: la ragazza ha deciso di scegliere davanti al pubblico in studio dopo le ore passate in villa con i corteggiatori Giordano e Nicolò. La scelta che andrà in onda mercoledì 16 maggio è stata registrata oggi pomeriggio, martedì 15 maggio, alla presenza di numerosi spettatori. Tra i tanti anche la talpa de Il Vicolo delle News che ha fatto sapere che la tronista diciannovenne ha scelto Giordano Mazzocchi. Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto ma pare che Nilufar abbia fatto il possibile per avere una scelta romantica e indimenticabile. Dunque, l’indizio fornito dalla sorella di Nicolò Federico Ferrari si è rivelato giusto: Nilufar alla fine ha optato per Giordano, il corteggiatore con il quale ha avuto un percorso alquanto tormentato ma allo stesso tempo appassionante e coinvolgente. Così coinvolgente da portare Nilufar a scegliere proprio Giordano: tanti auguri alla nuova coppia!