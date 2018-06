Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: dediche speciali per il primo mese

Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: primo mese insieme, parole speciali

Nilufar e Giordano hanno raggiunto il loro primissimo traguardo di coppia. Nonostante la loro storia d’amore non sia iniziata nel migliore dei modi, i due hanno superato la crisi nel migliore dei modi. Ora, le polemiche nate a causa delle rivelazioni fatte da Stefano Guglielmini sono acqua passata. L’ex tronista di Uomini e Donne pare sia riuscita nel suo intento, ovvero quello di far capire a Mazzocchi di voler stare insieme a lui e a nessun altro. Nelle ultime ore, i diretti interessati si sono lasciati andare a delle dolcissime dichiarazioni d’amore per festeggiare il primo mese insieme. Sembrerebbe proprio che le cose tra la Addati e l’ex corteggiatore del Trono Classico stiano andando alla grande.

Nilufar ha pubblicato un tenerissimo video in cui tiene tra le mani una meravigliosa farfalla. Ovviamente, quello della giovane di Napoli non è altri che un dolce messaggio in codice per il suo amato. Ricordiamo ai più distratti che Giordano portò la ragazza nella casa delle farfalle durante una delle loro tantissime esterne. La Addati ne restò ammagliata e per questo ha deciso ha ‘festeggiare’ il mesi-versario condividendo una bellissima farfalla blu. Come era ovvio che fosse, anche Mazzocchi non si è dimenticato di pubblicare suo social una speciale dedica per la sua neo-fidanzata. Una mini clip apparsa sul profilo del ragazzo ha lasciato tutti a bocca aperta con gli occhi un po’ sognanti.

Giordano Mazzocchi, la dedica a Nilufar Addati dopo Uomini e Donne: il messaggio

Giordano Mazzocchi ha pubblicato il video di alcune dolci parole scritte sulla sabbia: “Io e te un bel disagio. GN!” Dopo le dediche pubblicate, è arrivato un pensiero anche da parte di Luigi Mastroianni. Il siciliano ha scritto al suo ormai inseparabile amico: “Tutto ciò che speravi!!! Felice per te, felice per voi! Auguri!” A questo punto, è il caso di dire che tutto è bene quel che finisce bene!