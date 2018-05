Uomini e Donne, Nilufar fidanzata durante il Trono con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini? Parla su Instagram Raffaella Mennoia

Continua la polemica sul Trono di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Dopo la romantica scelta ricaduta su Giordano Mazzocchi, l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha rivelato di aver avuto una relazione con la tronista italo-persiana durante il suo percorso alla corte di Maria De Filippi. Un’accusa piuttosto pesante – con tanto di foto pubblicata su Instagram (che trovate in basso)- alla quale la diretta interessata non ha ancora replicato. È però intervenuta sulla questione Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che ha difeso a spada tratta il suo lavoro e quello di tutta la redazione. Ma cosa è successo, dunque? Nilufar ha davvero preso in giro tutto il pubblico del people show di Canale 5?

Ad un follower che ha sdrammatizzato sulla situazione, Raffaella ha risposto in questo modo: “Beato te che ci scherzi. Per me è lavoro e non ci scherzo per niente”. La Mennoia ha poi lasciato alcuni like ad utenti che hanno difeso il lavoro della redazione di Uomini e Donne a discapito di Nilufar, che avrebbe preso in giro tutti. Alla fine, però, il braccio destro di Maria ha preferito chiudere la sua bacheca social, per non dover più replicare a nessuna insinuazione. Insomma, la faccenda è piuttosto contorta e delicata. I più l’hanno paragonata all’affaire Claudio Sona e Juan: avrà lo stesso epilogo?

Uomini e Donne: Nilufar in silenzio davanti alle accuse di Stefano

Intanto Nilufar Addati continua a restare in silenzio. Da quando Stefano Guglielmini ha pubblicato uno scatto sospetto (che potete vedere più in basso), la napoletana non ha più postato foto o video. Lo stesso sta facendo Giordano Mazzocchi: forse la loro storia è già in crisi per questa brutta vicenda?